Akın Gürlek etkisi: Yargı jet kararla Özgür Özel'e tarminat cezası verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açtığı tazminat davası kapsamında 150 bin Lira tazminat ödemeye mahkum edildi.



Ne olmuştu?



CHP’nin Gaziosmanpaşa’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmasında konuşan Özgür Özel, şunları söylemişti: “Görevlendirdiği kişiler darbeyi asker üniformasıyla değil, savcı cübbesiyle yapmaktadır. Bu darbeye direneceğiz! Arkadaşlarımızı kolunda polisle itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Dün o görüntüler Türkiye’yi 60, 70, 80 yıl geriye götürmüştür. Görüntülerin talimatını kim verdiyse bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurduğunu görene kadar bana huzur yok. Savcı sert kayaya çarptın oğlum! Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Erdoğan’a söylüyorum, AK Parti’de aklını başına toplayacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü, alın bunu buradan!”