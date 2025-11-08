Samanyolu Haber /Gündem / Akın Gürlek’in fotoğrafını paylaşan 'piyasa Türkiye' hesap sahibine tutuklama /08 Kasım 2025 11:47

Akın Gürlek’in fotoğrafını paylaşan 'piyasa Türkiye' hesap sahibine tutuklama

X sosyal medya platformunda PiyasaTurkiye hesabından Sermaye Piyasası Kurulu üyeleri ve Akın Gürlek'in fotoğraflarını paylaşan Emrah Peküs, "TMK 6" ve "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçlarından tutuklandı.

X sosyal medya platformunda @PiyasaTurkiye hesabını kullanan Emrah Peküs tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “TMK 6” ve “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek” suçundan başlatılan soruşturma kapsaımında gözaltına alınan Emrah Peküs, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı

Peküs’ün avukatı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tutuklama gerekçesinin Sermaye Piyasası Kurul üyelerinin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, internet kullanıcılarının erişimine açık fotoğraflarını paylaşmak olduğunu açıkladı.

“SUÇ BUNUN NERESİNDE”

“Yahu suç ise sermaye piyasası kurulu faaliyet raporunda bu resmi paylaşmasın. Yahu suçsa adalet bakanı kendi sitesinde başsavcının resmini paylaşmasın” diyen Avukat Eyyup Akıncı, Peküs’ün fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:

Yargının şirazesi kaymış gerçekten:

Piyasa Gündem (@PiyasaTurkiye) sayfasının admini müvekkilim Emrah Peküs

Cumhurbaşkanlığının 10 Kasım 2024 tarihli 2024/401 sayılı kararıyla Sermaye Piyasası kurulu üyeliğine atanan bir kurul üyesinin sermaye piyasası kurulunun 2024 yılı sermaye piyasası idare faaliyet raporunda yayınlanan ve kurul üyelerinin internet kullanıcılarının erişimine açık faaliyet raporunda yayınlanan bir resmini ve yine İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlanan  resmini paylaştığı için tutuklanmasına karar verilmiştir. Yahu suç ise sermaye piyasası kurulu faaliyet raporunda bu resmi paylaşmasın.

Yahu suçsa adalet bakanı kendi sitesinde başsavcının resmini paylaşmasın. Resmi gazetede ve HSK sitesinde HSK kararları yayınlanmasın. Kurul üyesinin başsavcının eşi olduğu hususu tüm medyanın malumu. Suç bunun neresinde…

Suç ise bakanlık da sermaye piyasası kurulu da HSK da resmi gazeteyi yayınlayan da tüm haber siteleri de suç işlemiş oluyor. Onlara suç değil de vatandaşa mı suç? Gücünüz kime yetiyorsa hukuku mu yürürlükte…

Yargı kimsenin kişisel hırsının aracı değildir…”



