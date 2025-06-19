Akın Gürlek, milyon dolarlık lüks yat pazarlığı yaparken kameralara yakalandı

Muhalif belediye başkanları hakkında düzenlediği soruşturmalarla adı kamuoyuna sıkça yansıyan ve “AKP’nin seyyar giyotin”i olarak anılan Akın Gürlek’in ismi şimdi de lüks yat fuarındaki görüntülerle yeniden gündemde.





CHP Ankara Millletvekili ve Grup Başkanvekili Murat Emir, Başsavcı Akın Gürlek’in yatçılık fuarında yer aldığı görüntüleri paylaştı. Dezenformasyon Merkezi, Gürlek’in 2022 yılında fuara Adalet Bakan Yardımcısı olarak katıldığını ve bunun bir nezaket ziyareti olduğunu savunmuştu.





Ancak Emir, Başsavcı Akın Gürlek‘in yatçılık fuarını iddia edildiği gibi 2022’de nezaket ziyareti kapsamında değil, 2024 yılında gayriresmî bir şekilde ziyaret ettiğini söyledi.





CHP’li Emir’in paylaştığı videoya göre, “Videoda görüldüğü gibi milyon dolarlık yatlarla oldukça ilgilenmiş, ‘alıcı gözüyle’ incelemiş” dedi.





“Utanmadan Milyon dolarlık Yata Yerli, Milli Muamelesi Yapıyor”

CHP Lideri Özgür Özel ise partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Akın Gürlek’in 87 yıl boyunca alacağı bütün maaşları harcamayıp, biriktirip verse alabileceği bir lüks yatı gezdiğini biliyorum ispatı elimde, inkar etmesini bekliyorum” açıklamasını yapmıştı.





Diğer yandan Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, “Sanki yat almış gibi bir algı yönetiliyor. Bir şeye bakmak, onu almak anlamına gelmez" dedi.