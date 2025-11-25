Akın Gürlek, Özel'in hukuksuz kazanç iddiası için haftalar sonra yandaş basına konuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başsavcılık görevine geldikten sonra Eti Maden şirketinin Lüksemburg'daki iştiraki Etimine şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığı iddialarını bir kez daha reddetti.





Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan sonra dilekçemi sundum. İstifa dilekçem ulaşmış mı? Ulaşmış. Hatta bana alındı belgesi de geldi. Bu tarihten sonra, dilekçem ulaştıktan sonra söz konusu şirketin yönetimi toplanıp işleme alır. Genel kurul senede 1 kere toplanma kararı alıyor ve orada çıkartmışlar. Benim dilekçem ulaştıktan sonra bu şirkette herhangi bir imzam var mı ya da maaş almış mıyım? Hayır, almamışım. Bu konuda hakkımda iftira atanlara yönelik dava açtım. Ben bunları kayda değer görmek istemediğim için cevap vermek de istemiyorum. Çünkü bunlar sıkıştığından dolayı saldırıya geçtiler" dedi.





ÖZEL'E DAVA AÇMIŞTI

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başsavcılık görevine geldikten sonra Eti Maden şirketinin Lüksemburg'daki iştiraki Etimine şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığını öne sürdü, Özel, daha önce açıklayacağını duyurduğu iddiasıyla ilgili, "2 Ekim 2024'te bu göreve (başsavcılık) atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Şimdi bütün basına yolluyorum. Ekrem başkanı tutukladığı günün de içinde olduğu 9 ay boyunca buralardan maaşlarını alıyor" dedi.





Gürlek, CHP lideri Özgür Özel’in 4 ve 5 Kasım tarihlerindeki açıklamalarında kendisine yönelik iftira içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.





Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, Özel’in “ikinci maaş”, “lüks yaşam” ve “itine köpeğine sahip çık” gibi sözlerle müvekkilinin kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğunu iddia etti.





"DAVALAR SİLİVRİ'DE OLABİLİR"

Gürlek iddianameyi sunduklarını mahkemenin kabul etmesi ile yargılamaların başlayabileceğini söyleyip, duruşmaların Silivri'de görüleceğini tahmin ettiğini söyledi:





"İddianame artık çıktı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle yargılama aşaması başlayacak. Burada 400’den fazla şüpheli olacağı için mahkemenin de adil bir şekilde duruşmaları peş peşe yaparak hüküm vermesi lazım. Yoğunluk ve kalabalıktan dolayı duruşmaların muhtemelen Silivri’de görüleceğini düşünüyorum"





‘DÖNÜM NOKTASI’ AÇIKLAMASI

Yeni Şafak’a açıklamasında “soruşturmanın dönüm noktası” tarifi yapan Gürlek, bunu “örgütünün yönetici kadrosundaki eski İBB İştiraklerden Sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunması” olarak tarif ederken şöyle konuştu:





“Etkin pişmanlık bir çıtaydı. İlk başta Ertan Yıldız o çıtayı kırdı. Özellikle cezaevlerinde sürekli olarak avukat ziyaretleriyle, birbirlerine mesajlarını ileterek orada bunu diri tutmaya çalışıyorlar. Hatta milletvekilliği teklif ettiler konuşmaması için. Ertan Yıldız bizim için önemliydi. Şöyle önemliydi, örgütün yönetici kadrosunda İmamoğlu’nun en yakınlarından, çalışma arkadaşlarından birisiydi. Tabii Yıldız itirafçı olunca, bir de tahliye olunca, dediler ki ‘Ya kardeşim işte bak pislikler saçılmaya başladı. Bunlar artık yavaş yavaş ortaya çıkacak…’ Örgüt içerisinden birisi çıkıyor itirafçı. Hem kamuoyundaki algıyı da değiştirdi. Daha sonra peş peşe geldi itirafçılar.”



