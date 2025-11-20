Akın Gürlek, Sırrı Süreyya Önder'in de başını yakmış: Sırıtarak 3,5 yıl vermiş

CHP lideri Özgür Özel, Sultangazi mitingde Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili çarpıcı anısını kamuoyuyla paylaştı.





SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN AKIN GÜRLEK ANISI

Özel’in aktardığına göre Önder şöyle dedi:





“Bu Akın Gürlek’i sen bilmezsin. Dolmabahçe sürecinde Nevruz’da bildiriyi sen okuyacaksın dediler, okudum. Sonra Erdoğan, Dolmabahçe sürecinden haberim yoktu dedi. Beşir Atalay’ı kendi heyetini siyaset dışına attı, bizim tarafı da mahkemelerin önüne. Sonra okuduğum mektuptan 3 buçuk yıl ceza aldım, cezayı veren Akın Gürlek’ti. Ben dedim ki ‘Bana buradan ceza verme, bir daha barış için inisiyatif alacak kimseyi bulamazsın’ dedim. Sırıttı, bastı 3,5 yıl cezayı.”





PARALARI SIFIRLAYANLARI MİLLET İKTİDARA GETİRMEYECEK

Özel şunları mitingde ayrıca şunları söyledi;





“Bu iktidar döneminde mücadele edilen bir suç var, o da Erdoğan’ı yenme suçu. İmamoğlu bu suçu üst üste 3 kez yedi diye, o bu gece burada değil Silivri’de yatıyor. Erdoğan ülkeyi şirket gibi yönetirken, sağlık bakanı atadı, hastane zincirleri var, kültür bakanı atadı, turizm şirketi var.. Şirketinin adı da KADAŞ.





Kara Düzen Anonim Şirketi… And olsun ki AKP’nin kara düzenini yıkacağız, bakan evlatlarının değil, vatan evlatlarının devri başlayacak!





Yolsuzluktan tutuklanmıştı, serbest bırakıldı

Paraları sıfırlayanlara değil, elbise torbasında para taşıyan ‘Bakara makara’cıları değil bütün kaynakları Sultangazi için kullananları, sosyal desteği 5’e katlayanları getirecek millet. Tayyip Bey diyor ki, ‘Sarraf sarraf dolaşıyor, altın hesabı yapıyor, bunları bırak’ diyor. Ben bırakır mıyım bırakmam.





‘SAVCI OYUNCU DEĞİŞTİRİYORSA, BU OYUNDUR; SUÇÜSTÜ YAKALANMASIDIR’

En sonunda parti kapatmaya kadar geldiler, bütün dünyada otoriler liderlerin nasıl yenildikleri yerine nasıl demokrasinin geldiğini yazan bir kitap yok. Ama yazım aşamasında, siz yazıyorsunuz o kitabı. Hep dedik hadi iddianameyi getirin, yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyoruz dedik. Ben bu 8 aylık zulmü unutmam, ‘kış geçer, yaz gelir, kurt yediği ayazı unutmaz.’ Hesabını soracağız!





19 Mart’ta 3 gizli tanık vardı, 3 odun. İddianamede ‘Meşe’ yok. ‘Meşe’ kafayı yemiş. ‘Meşe’yi iddianameye koymadılar. ‘İlke’ diye birine kopyalayıp yapıştırdılar. Gizli tanık bir gerçek kişidir, yüzü, sesi gizlenir. 8 ay sonra ‘ben tanık değiştirdim, Meşe değil, İlke söyledi’ olmaz. Mahkemede tanık değiştirilir mi? Savcı oyuncu değiştiriyorsa, bu oyundur. Suçüstü yakalanmışsındır.





‘RAHMETLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER,’ BU AKIN GÜRLEK’İ SEN BİLMEZSİN’ DEYİP ANLATTI

Ekrem Başkan’a hırsız, rüşvetçi derken bugün diyor ki Özgür Bey savunuyor, ben bir şey demiyorum, yargının işidir diyor. Ak toroslar çetesinin arkasında duramadığını görüyorum. O bomboş iddianameyi savunamacağını görüyorum. Bu işlerde baltayı taşa vurdunuz. Tutuksuz yargılama yapın, TRT’den canlı yayınlayın. Artık hizmet yarışı olsun. Biz terörsüz ve demokratik bir Türkiye istiyoruz. Bunun sorumluluğunu üstlendik. Bir yandan barış denecek bir yandan da 13 belediye kayyımla yönetilecek. Tayfun Kahraman, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala içerde olacak. Kimse bizden şunu beklemesin, bir partiye nifak sokacak, sinsilik yapacak bir parti değiliz.





Ben girmeyeyim, MHP önden girsin, boğulursa o boğulsun diyen Erdoğan’a söylüyorum, ülkeyi sen yöneceksin, rektörü sen atayacaksın, yol sen yapacaksın, sıkışınca MHP’yi öne atacaksın… Bu siyaset çok geride kaldı. Rahmetli Sırrı Süreyya Önder, ‘Bu Akın Gürlek’i sen bilmezsin, Dolmabahçe sürecinde Nevruz’da bildiriyi sen okuyacaksın dediler, okudum. Sonra Erdoğan, Dolmabahçe sürecinden haberim yoktu dedi. Beşir Atalay’ı kendi heyetini siyaset dışına attı, bizim tarafı da mahkemelerin önüne. Sonra okuduğum mektuptan 3 buçuk yıl ceza aldım, cezayı veren Akın Gürlek’ti. Ben dedim ki bana buradan ceza verme, bir daha barış için inisiyatif alacak kimseyi bulamazsın dedim’, Sırıttı, bastı 3,5 yıl cezayı.’ dedi.