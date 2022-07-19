Akın İpek, ‘ahlaksız’ soygunu tane tane anlattı: Yağma için insanları katlettiler

Buna göre Mayıs 2016’da hazırlanan ikinci MASAK raporuyla şirketin, ‘temiz’ olduğu, yönetilen suçlamalara ilişkin somut hiç bir delil bulunmadığı ortaya çıkıyor. Ancak şirketler MASAK raporuyla ‘temize’ çıkmasına rağmen medya ve üniversite 20 Temmuz 2016’da KHK ile müsadere ediliyor. Ancak skandal bununla sınırlı kalmıyor; diğer grup şirketleri de, bu iki kurum yani medya ve üniversite KHK ile gasp edildiği gerekçesi ile gasp ediliyor…





Akın İpek, “Tek gerekçe bu. Yani, Nurettin Canikli’nin şoförünün, eşinin kardeşinin, danışmanının Koza İpek’in Yönetim Kurulu’nda olmasının, Canikli’nin kredi kartlarını (7 yıldır tutsak olan) Tekin’e (İpek) ödetmesinin alt yapısı böyle oluşturuldu…” diyor.











