Akın İpek, ‘ahlaksız’ soygunu tane tane anlattı: Yağma için insanları katlettiler

Buna göre Mayıs 2016’da hazırlanan ikinci MASAK raporuyla şirketin, ‘temiz’ olduğu, yönetilen suçlamalara ilişkin somut hiç bir delil bulunmadığı ortaya çıkıyor. Ancak şirketler MASAK raporuyla ‘temize’ çıkmasına rağmen medya ve üniversite 20 Temmuz 2016’da KHK ile müsadere ediliyor. Ancak skandal bununla sınırlı kalmıyor; diğer grup şirketleri de, bu iki kurum yani medya ve üniversite KHK ile gasp edildiği gerekçesi ile gasp ediliyor…
Akın İpek, “Tek gerekçe bu. Yani, Nurettin Canikli’nin şoförünün, eşinin kardeşinin, danışmanının Koza İpek’in Yönetim Kurulu’nda olmasının, Canikli’nin kredi kartlarını (7 yıldır tutsak olan) Tekin’e (İpek) ödetmesinin alt yapısı böyle oluşturuldu…” diyor.
Akın İpek’in konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:
Soyulduğu için soyulan kimseyi duymamışınızdır… Belki duymuşsunuzdur, fakat anlamamışınızdır. Çünkü anlaşılır gibi değil… Anlatayım;
HATAYI YAPAN HERİF, ORTADAN KAYBOLDU
2015 yılında bize 7 Milyar dolar kaçırdı diye baskın yaptılar… Sonradan, MASAK incelemesi sonucunda ‘hata’ yaptıkları ortaya çıktı. Hata dedikleri rakam 7 Milyar dolar, milyon değil… Hatayı yapan da MASAK elemanı imiş… Ortadan kayboldu herif.
‘BÖYLE MÜKEMMEL ŞİRKET OLMAZ’ RAPORU!
Neyse, bu seferde Çomaklı denen başka bir herif buldular, o da böyle mükemmel şirket olmaz kayyım atansın diye rapor yazdı 2015 yılında… 2017’deki iddianamede, 2015 yılında kayyım atama gerekçesi yaptıkları Çomaklı raporundan tek bir sayfa yok.
MASAK, SUÇ BULAMIYOR
2015 yılında atanan kayyımdan sonra, yine kayyım nezaretinde 4 Mayıs 2016 da, MASAK iki yıllık incelemesini tamamlamış. Ve http://akinipek.info da sonuçlarını yayınladım, SIFIR SUÇ olduğu ortaya çıkmış. Konunun kapanmış olması, kayyımın kalkmış olması gerekiyor, Mayıs 2016’da.
Buraya dikkatinizi rica ediyorum…
İncelemeleri tamamlanmış, tertemiz çıkmış tüm kurumlardan, medya ve üniversite 20 Temmuz 2016’da KHK ile müsadere edildi. Diğer grup şirketlerimiz ise, bu iki kurum KHK ile gasp edildiği gerekçesi ile, gasp ediliyor… Tek gerekçe bu.
NURETTİN CANİKLİ İÇİN ALT YAPI BÖYLE OLUŞTURULDU
Yani, Canikli’nin şoförünün, eşinin kardeşinin, danışmanının İpek in yönetim kurulunda olmasının… Canikli’nin kredi kartlarını Tekine ödetmesinin alt yapısı böyle oluşturuldu…
Yüzsüzlüğe bakın ki; Canikli’nin şöförünün, yakınlarının, eşinin kardeşinin ne kadar liyakatlı olduğunu konuşuyoruz… Yav, siz milletin hayatı boyunca çalışıp kazandıklarını, tüm birikimlerini, nasıl oluyorda ailenize yakınlarınıza yediriyorsunuz.
Bunların, ‘mahkemelere’ verdikleri talimatlar delilleri ile ortaya çıkacak… Bunlar, bu yağma için insanları katlettiler, hayatlarını mahvettiler. Hırsızlar, dünyanın hiçbir yerinde huzur bulamayacaklar. Ahirette de (çok uzak görüyorlar) hırsız, hırsızdır…