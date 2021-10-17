Samanyolu Haber /Gündem / Akın İpek: Annemi evinden attıran Nurettin Canikli /17 Ekim 2021 10:56

Akın İpek: Annemi evinden attıran Nurettin Canikli

Eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in Boydak, Koza, Aydınlı’daki yolsuzlukların sorumlusunun AKP’li Nurettin Canikli olduğunu iddiasını Koza İpek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek de doğruladı. İpek, “Canikli, annemi evinden attırıp, Koza nın işlerini komşusuna veren şahıstır” dedi.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eski yöneticisi ve Gelecek Partisi Yolsuzlukla Mücadele Komisyon Başkanı Abdullah Güzeldülger, TMSF’nin el koyduğu şirketlerde yapılan yolsuzlukların baş sorumlusunun dönemin Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli olduğunu söyledi. Güzeldülger’in iddialarını doğrulayan Koza İpek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek ise Canikli’nin mahkemelere talimat verdiğini, annesini de yaşadığı evden attırdığını söyledi.

"CANİKLİ KOZA’NIN İŞLERİNİ KOMŞUSUNA VERDİ"

TMSF’ye devredilen Koza İpek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, sosyal medya hesabından eski Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’yle ilgili dikkat çekici ifadeler paylaştı. Güzeldülger’in “AKP hükumeti, el koyduğu Boydak, Koza, Aydınlı’da büyük yolsuzluklar yaptı. Baş sorumlu Nurettin Canikli’dir” ifadesini paylaşan İpek, “Nurettin Canikli, aynı zamanda ‘Yukarının talimatı’ diyerek ‘mahkemeler’e talimat veren, annemi evinden attırıp, Koza’nın işlerini komşusuna veren şahıstır. Bize yapılan caniliklerde imzası vardır…” dedi.



"CANİKLİ, YAŞLI BİR KADINI HAPİSTE ÖLDÜREBİLECEK BİRİ"

İpek, “Bize yapılanların fito mito ile falan ilgisi yok. Bu vahşet tamamen para ile ilgili. İpek, ilk çökülen gruptur. Bizi ortan kaldırıp tüm delilleri silmek istiyorlar” dedi. “Bu şahıs, sıradan biri değil… Kötülük anlamında söylüyorum. Yaşlı bir kadını dahi, gözlerini kırpmadan hapiste öldürebilecek biri. Bizim ile ilgili verilen ‘mahkeme’ kararlarına bir bakın. Bu infaz kararları için talimat verdiler. Yaptırdılar da…” dedi.

TMSF yönetiminin şirketlere verdiği zarara da dikkat çeken İpek, “TMSF’de işler nasıl yürüyor? Genel kurulda karar almadan, açıklamadan, kar dağıtmadan; 100 milyon bağış yaparak yürüyor… 100 milyon, bugün birçok şirketin öz sermayesinden büyük para. SPK da bu pis işlerin içinde… Değiliz desinler; göreyim… Adli bilirkişi raporunu yayınladım. https://t.co/6elLBMIe6L da, merak eden bakabilir” dedi.

 
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