Akın İpek 'dostum' dediği insanlara sitem etti: 'Yakıştı mı?'

Gasp edilen Koza İpek’in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, ‘dostum’ dediği Çelikler Holding’in Ankara Nene Hatun’da Koza Grubu’na ait binaya yerleştiğini söyledi.







Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şaşkınlığını gizleyemeyen İpek, “Dostlarım ve komşum Çelikler Holding, Ankara Nene hatun da, grubumuza ait binaya yerleşmişler.





Güzel kardeşlerim, siz Hizmet Hareketi’ne verdiğiniz desteklerle iftihar ederdiniz, yakıştı mı? Başka bina mı kalmadı da gasp edilmiş bir yere yerleştiniz? Hayretler içerisindeyim.





Ailece yakın dostumuz olduklarını zannettiğim, ailemi Diyarbakır’da ağırlamalarına razı olduğum, Canikli’nin komşusu; Akçadağ madenciliğin sahiplerine de çok şaşırmıştım Canikli’den Koza Altın’ın işlerini aldıklarında… Üzülüyorum, fakat, kendime değil, sizlerin bu hallerine…” ifadelerini kullandı.







