Akın İpek, Yavaş'ın kovduğu yalancı şahidi anlattı: İnanılmaz işler!

SAMANYOLUHABER- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı birinci oturumuna işte atma tartışmaları damga vururken Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) mensuplarının işten çıkarma iddialarını Belediye başkanı Mansur Yavaş isim isim örnek vererek cevapladı.

Gündem dışı söz alan Meclis Başkanvekili AKP’li Fatih Ünal, Yavaş’a 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden önce söylediği “Ekmekle oynayan namussuzdur alçaktır. Evine ekmek götüren insanı niye işten çıkarayım.” sözlerini hatırlattı.

Ünal'ın “Seçimden önce verdiğiniz sözleri neden tutmuyorsunuz.” sözlerine cevap veren Yavaş ise 159 kişinin çeşitli gerekçelerle işten çıkarıldığını belirtti.

Yavaş çarpıcı örnekler verdi:

"F... UZMANI DİYE KART ÇIKARMIŞ, İŞE GELMİYOR"





“İşten çıkarılanlardan biri kendisine F... uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor, İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var.”





AKIN İPEK: BU KİŞİ BİZİM DAVADA DA YALANCI ŞAHİTLİK YAPTI





Mansur Yavaş'ın verdiği örnekte geçen ismin mağdur ettiği kişilerden birinin Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek olduğu ortaya çıktı.





İpek şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:





''Bahsedilen; Kendine kart çıkartmış, haksız istihdam edilmiş bu şahısı hiç tanımam. Bizde tanıyan da yok, fakat ne alaka ise, son celse, savcının daveti ile bizim mahkemeye gelip yalancı şahitlik yaptı... İnanılmaz işler...''





