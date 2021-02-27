Samanyolu Haber /Gündem / Akın İpek: Masum insanları diri diri gömdünüz, ne geçti elinize? /27 Şubat 2021 18:35

Akın İpek: Masum insanları diri diri gömdünüz, ne geçti elinize?

AKP rejimi tarafından usulsüzce gasp edilen Koza İpek Grubu'nun sahibi Akın İpek, masum insanları hapseden faşist rejime tepkisini kendi üslubunca göstermeye devam ediyor.

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Hukuksuzca gasp edilerek mal varlıkları yandaşlara peşkeş çekilen İpek, iktidar temsilcilerine yapılan hukuksuzlukları hatırlatarak soruyor: “Terminalde, her an isminin anons edilmesini bekleyen yolcularız… Değer miydi? Masum insanları canlı canlı gömmeye, ciğeri yanan masum insanlara iftira atmaya? Ne geçti elinize? Mahiyeti gübre olan Dünya mı??? Onu okuyacaktın halbuki; Merkep gibi taşımayacaktın sırtında.”


Akın İpek’in diğer paylaşımları ise şöyle: “Bu dönemi ayağımız kaymadan atlatabilirsek kardeşim, en azından; Bebeğini hapiste Dünyaya getirmek mecburiyetinde kalan hanımlara, “gösteri yapıyorlar” diyenlerle birlikte haşrolmayacağız… Bu da iyi bir şey. Eşine; Koç boynuzuna takılı altın bilezik gönderdiğini ispat edemeyenlerin “hayattan ihraç” edildiği döneme denk geldik… Misafirliğe gittiği evi dahi soyan adi hırsızların “makbul” olduğu dönem bu. Allah dan C.C. Zaman durmuyor, geçiyor… Bir günü daha atlattık.”

BÜTÜN MAL VARLIĞI GASP EDİLDİ

Uyduruk gerekçelerle Akın İpek’in bütün malına mülküne el konuldu. Kardeşi Tekin İpek, hakkında hiçbir somut suç delili olmaksızın 6 yıldır tutuklu. Annesi Melek İpek, yargılandığı sözde mahkemece 20 yıl hapse mahkum edildi. Dosyası istinafta. İpek’in sahibi olduğu uçaklardan birinin de Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı ve HEAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Demirel’e satıldığı ortaya çıkmıştı.
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