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Akın İpek’ten AİHM Başkanı’na açık mektup

Kayyım atanan Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, Türkiye’ye ziyaret için gelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano açık mektup yazdı.

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Kayyım atanan Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Sayın Robert Spano, Türkiye ziyaretiniz vesilesi ile size bir sayfalık kısa bir mektup yazdım… Beş dakikanızı ayırıp okuyabilirseniz, belki; “Nefes alamayan”, umudu tükenmiş Yüzbinlerce masum insana bir umut ışığı doğacaktır.” dedi.

 
Mektupta Akın İpek, “Bugün Türkiye’de yaşanan ağır insan hakları ihlallerini görmezden gelmek, zamana yaymak hiçbir şeye çare değildir. Yaşanan tarifsiz acılar, her geçen gün büyüyor. Dayanılmaz mahrumiyet ve hak ihlalleri altında kıvranan kadın, yaşlı, çocuk, bebek, genç yüz binlerce aile ve milyonlarca kişi var.” dedi.

Kardeşi Tekin İpek’in de hapisteki binlerce kişiden biri olduğunu söyleyen İpek, “Dosyası AİHM önünde 4 yıldır beklerken beklerken Tekin İpek’e hiçbir delile dayanmadan ceza verildi. İktidar, bu masum adamın hayatını bir hücrede tamamlamasını istiyor.” şeklinde devam etti.

İpek, mektubunun sonunda AİHM’in tarihi sorumluluğunu yerine getirerek mağdurların etkili çare hakkını geçikmeksizin kullanmalarına olanak sağlamasını istedi. “Talebimiz, ihlal edilen haklarına mağdurların ölmeden kavuşabilmelerini sağlamanızdır. Zira geçikmiş adelet, adalet değildir.” ifadelerine yer verdi.

İşte Akın İpek’in o mektubu;



Akın İpek, ayrıca sosyal medyada mağduriyetlerin duyurulması için destek istedi. İpek şunları yazdı:

“Bu devrin keyfini sürmeyen, yaşanan bu rezilliklerden beslenmeyen tüm insanlardan ricam şudur; Lütfen bir önceki paylaşımımda yazdıklarımı okuyunuz, uygun görür iseniz de lütfen paylaşınız. Sadece, herkes için ölmeden adalet istiyoruz.  Bu, herkes için ortak bir hedef olabilir.

“İnsan Hakları Mahkemesi’nin, masum insanlara, ölmeden adaleti tattırmaktan daha önemli ne görevi olabilir??? En son ümit olarak, AIHM den haber beklerken, AIHM başkanının muktedirleri ziyaret ettiğini izleyenlerin ne hissettiğini, ancak; AIHM den haber beklerken, AIHM başkanının muktedirleri ziyaret ettiğini izleyenler anlayabilir… Lütfen, bu yanlışı düzeltiniz…””
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