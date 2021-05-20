Akın İpek’ten İstinaf’ın kararına tepki

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi (İstinaf), iş adamı Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek’in de aralarında bulunduğu 20 sanığa verilen cezaları hukuka uygun bularak onadı.





Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Tayyip Erdoğan’ın emriyle malları gasp edilen iş adamı Akın İpek’in de yargılandığı davada 9 Ocak 2020’de karar verdi. Kararda, tutuklu yargılanan Cafer Tekin İpek hakkında, ‘örgüt üyeliği’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ ve ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ iddiasıyla toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası verildi. Melek İpek hakkında ise ‘örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası ile 104 bin 100 lira para cezası verildi. Mahkeme holdingin yöneticilerinden Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu hakkında ise, örgüt üyeliği suçundan 9 yıl 4 ay 15’er gün hapis cezaları verdi.





İstinaf, mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, onadı. Daire, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.





MAHKEME DİYE BİR ŞEY YOK

İstinafın kararına Akın İpek, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yargının Saray tarafından yönetildiğini belirten Akın İpek, “Sanki; Sarayda oturmuş, bu mahkemeleri yöneten bir gurup yokmuş gibi; ‘İstinaf ceza yağdırdı’ diye haber yapmışlar… Mahkeme diye bir şey yok arkadaş. Ben, hakkımızdaki ‘iddiaları’, Koza İpek dosyası ile ilgili her şeyi akinipek.info da yayınladım. Gerçekler orada…” dedi.





UYDURULAN İDDİALAR

Cinayete azmettirme suçundan hakkında müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Galip Öztürk’ün dosyada şikayetçi olarak yer aldığına dikkat Çeken İpek, “Hakkımızdaki şikayetçi ve müdahillere bir bakınız. Cezaların artırılmasını istemişler. İddialar 2014 yılında uydurulan, daha sonra, incelemeler sonucunda yalan olduğu ortaya çıkmış iftiralar…” ifadelerini kullandı.







