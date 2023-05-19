Akın İpek’ten kamuoyuna açık duyuru

İpek ailesi olarak ulusal ve uluslararası mahkemelerde tüm haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyleyen Akın İpek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kamuoyuna açık duyuru: Koza İpek grup şirketlerinin herhangi bir varlığını satın alan veya almayı düşünenler; yarın, “haberim yoktu, iyi niyetli 3. Kişiydim” demesinler… T.C. ve Uluslararası hukukta, çalıntı olduğunu bilerek satın alım yapan 3. Kişinin mülkiyet hakkı yoktur. Herkese karşı İpek Ailesi tüm haklarını sonuna kadar kullanacaktır…” ifadelerini kullandı.