'Kanaltürk yağmalandıysa, aracılara neden 3 milyon dolar ödedin?'

“Koza Grubu’na teşekkür ediyorum. Eğer onlar almasaydı, yarın bu malların tamamı haraç mezat satılacaktı. Koza Grubu’na teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Efendim, ‘neden bu gruba satılmış’ Koza’ya teşekkür ediyorum aldıkları için. Gösterdikleri iyilk için teşekkür ediyorum. 25 milyon dolara satıldı. 20 küsür milyon dolar da borç var. Sanki başka arkadaşlar gelmişler de vermemişiz. Koza Grubu almayabilirdi, gelirdi hacizden alırdı ya!”









CHP Milletvekili Tuncay Özkan, dün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir konuşma yaptı. Tuncay Özkan’ın gündeme getirdiği konulardan biri de Koza Grubu’na sattığı Kanaltürk’tü. Söz konusu dönemde Kanaltürk’ü satması için kendisine baskı yapıldığını, reklamlarının kesildiğini savundu. Özkan, “RTÜK Başkanı, ‘Kanalı satmazsam, yayınları keseceğini’ söyledi. Savcı ‘sizi tutuklayacağım’ dedi. Kanalı sattık. 1.5 milyon dolar, benden satış bedeli parası aldılar. Hem RTÜK Başkanı, hem de savcı. Daha sonra o RTÜK Başkanı, o kanala koordinatörlük yaptı, benden aldığı para ile.” ifadelerini kullandı.Kanattürk, 2008 yılında 30 milyon dolar bedelle Koza İpek Grubu tarafından satın alınmıştı. Tuncay Özkan’ın açıklamalarına göre Kanaltürk televizyonu zorla ve değerinin çok altında bir fiyatla elinden alınmıştı. Söz konusu açıklamalara gasp edilen Koza İpek’in yönetim kurulu başkanı Akın İpek sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Televizyonu değerinde bir fiyatla satın aldığını ve Özkan’ın bu nedenle kendisine teşekkür ettiğini anlatan İpek, şu paylaşımlarda bulundu:“Tuncay Özkan’a sorulması gereken soru şu: Madem Kanaltürk yağmalandı diyorsun; yağmalamaya aracılık edenlere neden gizlice 1.5 Milyon + 1.5 Milyon = 3 Milyon USD ödedin… İnsan, kendi şirketi yağmalansın diye aracılara para öder mi? Üstelik benden habersiz. Kanaltürk ben satın almadan çok önce satılığa çıkmıştı, satış için hazırlanan prezantasyon tarihi bunu doğruluyor.”“Ben, prensipleri olan bir iş adamıyım. İnsanların içinde bulunduğu mali zorlukları suistimal etmem. Ağlayanın malını ucuza almam. Kanaltürk’ü, o dönemki emsalleri ile mukayese ederek, gerçek değerinden satın aldım. Tuncay ile helalleştim. Bu yüzden T.V. çıkıp bana teşekkür etti. Kanaltürk’den gelen satış bedelinden 3 Milyon doları aracılara, pazarlama işini yürütmüş olanlara ödediğini öğrendik… Peki; kalanını ne yaptın? O kanal sana ait değildi ki; o kanalı yaşatan, büyüten Kerimcan gibi emekçiler ile neden paylaşmadın?”“Reklam verenleri tehdit ettiler diyorsun. Bunu bilmiyorum fakat ettilerse, o tehditler Koç grubuna, Ülker grubuna sökmemiş ki en çok reklamı onlar veriyordu, biz satın alınca kesildi o reklamlar.”“Çalışanların, emeklerinin karşılığını, sigortalarını, KDV’leri ödememiştin sevgili Tuncay… Ödediğin kısmını ise eksik gösteriyordun. Hulki Cevizoğluna sorulsun. Ben, sonradan, tamamını, gerçeğe çevirip ödedim… Yağma, bedava almaya, çalmaya denir… Ben bedelini tam ödedim. İdeolojik bir amacım olsa, 2015 yılında kayyım atandığında, kayyımların yaptığı gibi tüm gazetecileri işten çıkarırdım, kimseyi işten çıkarmadım.”Akın İpek, kanalı aldığı dönemde Tuncay Özkan’ı kendisine teşekkür ettiğini söylüyor. Gerçekten de satış sonrası çıktığı bir televizyon programında Tuncay Özkan, Akın İpek’e sebeplerini de sıralayarak defalarca teşekkür ediyor. İşte Tuncay Özkan’ın Kanaltürk’ü Koza Grubu’na sattıktan sonraki açıklamaları: