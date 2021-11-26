'Kanaltürk yağmalandıysa, aracılara neden 3 milyon dolar ödedin?'

AKIN İPEK: KANALTÜRK, BEN ALMADAN ÖNCE SATILIĞA ÇIKMIŞTI
Kanattürk, 2008 yılında 30 milyon dolar bedelle Koza İpek Grubu tarafından satın alınmıştı. Tuncay Özkan’ın açıklamalarına göre Kanaltürk televizyonu zorla ve değerinin çok altında bir fiyatla elinden alınmıştı. Söz konusu açıklamalara gasp edilen Koza İpek’in yönetim kurulu başkanı Akın İpek sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Televizyonu değerinde bir fiyatla satın aldığını ve Özkan’ın bu nedenle kendisine teşekkür ettiğini anlatan İpek, şu paylaşımlarda bulundu:
“Tuncay Özkan’a sorulması gereken soru şu: Madem Kanaltürk yağmalandı diyorsun; yağmalamaya aracılık edenlere neden gizlice 1.5 Milyon + 1.5 Milyon = 3 Milyon USD ödedin… İnsan, kendi şirketi yağmalansın diye aracılara para öder mi? Üstelik benden habersiz. Kanaltürk ben satın almadan çok önce satılığa çıkmıştı, satış için hazırlanan prezantasyon tarihi bunu doğruluyor.”
AĞLAYANIN MALINI UCUZA ALMAM
“Ben, prensipleri olan bir iş adamıyım. İnsanların içinde bulunduğu mali zorlukları suistimal etmem. Ağlayanın malını ucuza almam. Kanaltürk’ü, o dönemki emsalleri ile mukayese ederek, gerçek değerinden satın aldım. Tuncay ile helalleştim. Bu yüzden T.V. çıkıp bana teşekkür etti. Kanaltürk’den gelen satış bedelinden 3 Milyon doları aracılara, pazarlama işini yürütmüş olanlara ödediğini öğrendik… Peki; kalanını ne yaptın? O kanal sana ait değildi ki; o kanalı yaşatan, büyüten Kerimcan gibi emekçiler ile neden paylaşmadın?”
BİZ SATIN ALINCA REKLAMLAR KESİLDİ
“Reklam verenleri tehdit ettiler diyorsun. Bunu bilmiyorum fakat ettilerse, o tehditler Koç grubuna, Ülker grubuna sökmemiş ki en çok reklamı onlar veriyordu, biz satın alınca kesildi o reklamlar.”
ÇALIŞANLARIN SİGORTALARINI BİLE ÖDEMEMİŞTİN
“Çalışanların, emeklerinin karşılığını, sigortalarını, KDV’leri ödememiştin sevgili Tuncay… Ödediğin kısmını ise eksik gösteriyordun. Hulki Cevizoğluna sorulsun. Ben, sonradan, tamamını, gerçeğe çevirip ödedim… Yağma, bedava almaya, çalmaya denir… Ben bedelini tam ödedim. İdeolojik bir amacım olsa, 2015 yılında kayyım atandığında, kayyımların yaptığı gibi tüm gazetecileri işten çıkarırdım, kimseyi işten çıkarmadım.”
KOZA GRUBU’NA TEŞEKKÜR EDİYORUM DEDİN
Akın İpek, kanalı aldığı dönemde Tuncay Özkan’ı kendisine teşekkür ettiğini söylüyor. Gerçekten de satış sonrası çıktığı bir televizyon programında Tuncay Özkan, Akın İpek’e sebeplerini de sıralayarak defalarca teşekkür ediyor. İşte Tuncay Özkan’ın Kanaltürk’ü Koza Grubu’na sattıktan sonraki açıklamaları:
“Koza Grubu’na teşekkür ediyorum. Eğer onlar almasaydı, yarın bu malların tamamı haraç mezat satılacaktı. Koza Grubu’na teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Efendim, ‘neden bu gruba satılmış’ Koza’ya teşekkür ediyorum aldıkları için. Gösterdikleri iyilk için teşekkür ediyorum. 25 milyon dolara satıldı. 20 küsür milyon dolar da borç var. Sanki başka arkadaşlar gelmişler de vermemişiz. Koza Grubu almayabilirdi, gelirdi hacizden alırdı ya!”