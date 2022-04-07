Akın İpek’ten ‘Türkiye’de hırsızlık azaldı’ diyen Soylu’ya gönderme

İşadamı Akın İpek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Evdeki battaniyemize kadar çaldılar, arkadaş… Yemin ederek söylüyorum; Öyle bir yağmaladılar ki, hiçbir şey bırakmadılar… Ve, Yetkililerden Ramazan ayının incisi geldi: Artık ‘Evden hırsızlık azaldı’.
Koca Üniversiteyi çaldılar kardeşim… Gençlere yaptığım okulları, yurtları çaldılar. Camileri, rahmetli dedemden anneme kalmış evi çaldılar… Bildiğin 7 yıldızlı otel kökünden götürülür mü??? Götürdüler… Petrol, maden keşfetmiştik yıllarca arayıp, onları da çaldılar.’’