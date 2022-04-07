Samanyolu Haber /Gündem / Akın İpek’ten ‘Türkiye’de hırsızlık azaldı’ diyen Soylu’ya gönderme /07 Nisan 2022 10:10

Akın İpek’ten ‘Türkiye’de hırsızlık azaldı’ diyen Soylu’ya gönderme

Türkiye genelinde evden hırsızlık olaylarının azaldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya göndermede bulunan işadamı Akın İpek, ‘‘Evdeki battaniyemize kadar çaldılar, arkadaş. Yemin ederek söylüyorum; Öyle bir yağmaladılar ki, hiçbir şey bırakmadılar.’’ dedi.

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AKP rejimi tarafından Türkiye’deki tüm mal varlıkları gasp edilen Koza İpek Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, ‘‘2017-2021 arasında evden hırsızlık tüm Türkiye’de yüzde 42 azalmıştır.’’ Diyen İçişleri Bakanı Soylu’ya göndermede bulundu.



İşadamı Akın İpek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Evdeki battaniyemize kadar çaldılar, arkadaş… Yemin ederek söylüyorum; Öyle bir yağmaladılar ki, hiçbir şey bırakmadılar… Ve, Yetkililerden Ramazan ayının incisi geldi: Artık ‘Evden hırsızlık azaldı’.

Koca Üniversiteyi çaldılar kardeşim… Gençlere yaptığım okulları, yurtları çaldılar. Camileri, rahmetli dedemden anneme kalmış evi çaldılar… Bildiğin 7 yıldızlı otel kökünden götürülür mü??? Götürdüler… Petrol, maden keşfetmiştik yıllarca arayıp, onları da çaldılar.’’


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