Samanyolu Haber /Gündem / Akın İpek: Tuncay Özkan, ortaklarından kaçırmak için parayı bavulla istedi, göndermemiştim /16 Mayıs 2023 21:14

Akın İpek: Tuncay Özkan, ortaklarından kaçırmak için parayı bavulla istedi, göndermemiştim

Türkiye’deki mal varlığı AKP rejimi tarafından gasp edilen Koza İpek’in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, 14 Mayıs seçimindeki manipülasyon iddiaları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Tuncay Özkan’la ilgili önemli bir anektod paylaştı.

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CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan’ın KanalTürk’ü satış sürecinde kendisinden elden para istediğini anlatan Akın İpek, “Yüzsüz herif (Tuncay Özkan) açıklama yapmış; önce yalan diyor, sonra da umarım veririler CHP ye katarız diyor. Benden bavul içinde İsviçre’de para istedi bu herif. Ortakları bilmesin diye, deli misin dedim? (10 milyon dolar) Banka havalesi yaptım.” ifadelerini kullandı.

2008’DE 30 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Kanaltürk, 2008 yılında 30 milyon dolar bedelle Koza İpek Grubu tarafından satın alınmıştı. Akın İpek, televizyonu değerinde bir fiyatla satın aldığını açıkladı. Tuncay Özkan bu alışverişten o kadar memnun kalmıştı ki, satışa aracılık edenlere 3 Milyon USD komisyon bile ödemişti.

KOZA GRUBUNA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Tuncay Özkan’ın Kanaltürk’ü satın aldığı için Koza Grubu’na defalarca teşekkür etmiş ve “Koza Grubu’na teşekkür ediyorum. Eğer onlar almasaydı, yarın bu malların tamamı haraç mezat satılacaktı. Koza Grubu’na teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Efendim, ‘neden bu gruba satılmış’ Koza’ya teşekkür ediyorum aldıkları için. Gösterdikleri iyilik için teşekkür ediyorum. 25 milyon dolara satıldı. 20 küsur milyon dolar da borç var. Sanki başka arkadaşlar gelmişler de vermemişiz. Koza Grubu almayabilirdi, gelirdi hacizden alırdı ya!” demişti.

14 YIL SONRA ‘FIRSA BU FIRSAT’ DAVASI

Kanaltürk’ü 2008 yılında 30 milyon dolar bedelle işadamı Akın İpek’e satan aynı Tuncay Özkan’ın 14 yıl sonra yeğeni Burak Mızrak aracılığıyla ‘alacak davası’ açtığı ortaya çıkmıştı. İşadamı Akın İpek, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurmuştu. “Tuncay Özkan yalancıdır, bir sahtekardır, hayatı paradır.” diyen Akın İpek, “Adım geçtiğinde, mahkemelerde aleyhime karar çıktığını gören (Tuncay Özkan’ın yeğeni) Burak mızrak, bunu bir fırsat olarak görmüş… Yıllar sonra, ‘Kanaltürk’e ‘fitocular’ haksız vergi cezası kesmişti, kumpasla elimden aldılar’ diye alacak davası açmış.” ifadelerini kullanmıştı.

Tuncay Özkan’ın 14 yıl sonra istediği parayı alabilmesi için AKP’nin mutlaka seçimi kazanması gerekiyor…
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