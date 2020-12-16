Akın İpek ve Boydak’ların uçakları konusunda yeni karar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejiminin Akın İpek ve Boydak ailesinden gasp ettiği iki özel jet satışa çıkarılıyor.





Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tartışmalı bir satışı kamuoyuna duyurdu. Hukuksuz bir şekilde el konulan Akın İpek ve Boydak ailesinin uçakları ihale yoluyla satışa çıkarıldı.





TMSF’DEN TARTIŞMALI SATIŞ





TMSF’ye devredilen Akın İpek’in ATP Havacılık şirketine ait Gulfstream G450 jet uçağı 12,6 milyon dolara satışa çıkarıldı. Boydak ailesine ait Cessna 680 tipi uçak da 5,5 milyon dolara Cuma günü ihaleye açılacak.





İÇİNDE SİGARA BİLE İÇİLMEMİŞ





İhale ilanında dikkati çeken bilgiler yer aldı. Akın İpek’in Gulfstream G450 14 kişilik 2012 model TC-VTN tescilli uçağının hep hangarda muhafaza edildiği ve bugüne kadar 1.828 saat uçuş yaptığı belirtildi.





İçinde sigara içilmediği ve sadece VVIP operasyonlarında kullanıldığı kaydedilen uçağın ihale başlangıç fiyatı 12 milyon 650 bin dolar olarak belirlendi. İhale TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında 8 Ocak’ta yapılacak





Boydak Havacılık’a ait TC-OYD tescilli Cessna 680 Citation Sovereign orta boyutlu özel jet sınıfına giren uçağın ise 5 bin 239 km menzili bulunuyor.





9 yolcu ve 2 uçuş personeli taşıma kapasitesine sahip 2012 model uçağın ihale başlangıç fiyatı 5,5 milyon dolar olarak belirlendi. Esenboğa Havalimanı’ndaki hangarda uçuşa hazır vaziyette beklediği belirtilen uçak için düzenlenen ihale 18 Aralık Cuma günü yapılacak.





ERDOĞAN HEDEF GÖSTERMİŞTİ





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hizmet Hareketi’ni işaret ederek mallarına el konulan iş insanlarının mülkiyet hakkı olmadığını iddia etmişti.





Erdoğan özellikle Koza İpek Holding’in İngiltere’de ikamet eden ve 10 milyar dolarlık mal varlığına el konulan patronu Akın İpek’i hedef almıştı.





Satışın Erdoğan’ın Akın İpek’i hedef aldığı konuşmanın hemen akabinde yapılması manidar bulundu.