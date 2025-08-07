Samanyolu Haber /Gündem / Akın İpek'in gaspedilen köşküne yine alıcı çıkmadı /07 Ağustos 2025 14:12

Akın İpek'in gaspedilen köşküne yine alıcı çıkmadı

15 Temmuz'un ardından iktidarın çöktüğü ve Akın İpek’in sahibi olduğu İstanbul Boğazı’ndaki Beyaz Köşk, üçüncü kez ihaleye çıkarıldı. 25 milyon lira indirim yapılan köşk için yine alıcı çıkmadı.

SHABER3.COM

Bebek semtinde bulunan bu iki köşk, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından geçen yıl 27 Haziran’da 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştı. Ancak iki köşk için de alıcı çıkmamıştı.

Beyaz Köşk, 6 Ağustos’ta üçüncü kez ihaleye çıkarıldı. Koza Altın İşletmeleri A.Ş., 21 Temmuz’da yaptığı duyuruda Etiler’deki köşkün satış fiyatını 950 milyon liradan 925 milyon liraya çekmişti. Ancak indirime rağmen köşke alıcı çıkmadı.

Şirketten konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama gönderildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“21 Temmuz 2025 tarihinde duyurmuş olduğumuz, şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel’de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla yapılacak ihale, piyasa koşullarına bağlı olarak yeterli ve uygun talep oluşmaması nedeniyle iptal edilmiştir.”
