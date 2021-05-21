Akın İpek'ten onama kararına tepki: Mahkeme diye bir şey yok arkadaş

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, malları gasp edilen iş adamı Akın İpek’in de yargılandığı Koza İpek davasında 9 Ocak 2020’de kararını açıkladı. Kararda, tutuklu yargılanan Cafer Tekin İpek hakkında, ‘örgüt üyeliği’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ ve ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ iddiasıyla toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para; Melek İpek hakkında ‘örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası ile 104 bin 100 lira adli para cezaları verildi. Mahkeme holdingin yöneticilerinden Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu hakkında ise, örgüt üyeliği suçundan 9 yıl 4 ay 15’er gün hapis cezası verdi.







İstinaf, mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak, onadı. Daire, sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.





"MAHKEME DİYE BİR ŞEY YOK"







İstinaf'ın kararına Akın İpek, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yargının Saray tarafından yönetildiğini belirten Akın İpek, “Sanki; Sarayda oturmuş, bu mahkemeleri yöneten bir gurup yokmuş gibi; ‘İstinaf ceza yağdırdı’ diye haber yapmışlar… Mahkeme diye bir şey yok arkadaş. Ben, hakkımızdaki ‘iddiaları’, Koza İpek dosyası ile ilgili her şeyi akinipek.info da yayınladım. Gerçekler orada…” dedi.





Cinayete azmettirme suçundan hakkında müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Galip Öztürk’ün dosyada şikayetçi olarak yer aldığına dikkat çeken Akın İpek, “Hakkımızdaki şikayetçi ve müdahillere bir bakınız. Cezaların artırılmasını istemişler. İddialar 2014 yılında uydurulan, daha sonra, incelemeler sonucunda yalan olduğu ortaya çıkmış iftiralar…” ifadelerini kullandı.



