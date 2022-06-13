Akın İpek'ten ‘organize talan’a tepki: 'Para için cinayet işlediler!'

Koza İpek Holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, Koza Grubu’nun da aralarında bulunduğu holdinglerin AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin organizatörlüğünde yağmalandığını gösteren yazışmalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İpek, “İsmi geçen şahısların, ceplerini doldurmak için yargıyı nasıl kullandıklarını, masum insanları nasıl “idam ettiklerini” duyunca, dehşete kapılacaksınız… Para için, cinayet işlediler.” ifadelerini kullandı.





Gazeteci Metin Cihan’ın paylaştığı son belge ve yazışmalar Türkiye’deki devasa holdinglerin nasıl yağmalandığını ve hukuksuzca talan edildiğini ortaya koydu. Belgelere göre 15 Temmuz’dan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından gasp edilen dev şirketlerin kasası, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli’nin organizatörlüğünde boşaltılıyor.





Danışmanı Fatih Salihpaşaoğlu’nu el konulan şirketlerin yönetim kuruluna atayan Canikli, Akın Çorap ve Koza Altın gibi birçok şirketin içini herkesin gözü önünde boşaltmış. Metin Cihan, Nurettin Canikli’nin yakınlarının WhatsApp yazışmalarının ekran görüntülerini paylaştı.









AKIN İPEK: MASUM İNSANLARI CANLI CANLI GÖMDÜLER

Yazışmalarda adı geçen gasp edilen Koza İpek’in patronu Akın İpek, ‘hırsızlak ve yağma’ için masum insanların canlı canlı gömüldüğünü söyledi. Kardeşi Tekin İpek’in 7 yıldır hiç bir suçu olmamasına rağmen tutuklu olduğunu hatırlatan Akın İpek, Metin Cihan’ın paylaştığı belgelerle ilgili şu yorumda bulundu: “Hırsızlık, yağma, ağır suçlar bunlar. Fakat, hırsızlık, yağma için masum insanları canlı canlı gömmek, acı çeken insanların mezarlarını soymak başka bir şey. Ne ile, ne tür canlılar ile karşı karşıya olduğumuz bilinmeli, Türkiye’nin durumu bu şu anda. Destekcileri de bilsin… İsmi geçen şahısların, ceplerini doldurmak için yargıyı nasıl kullandıklarını, masum insanları nasıl “idam ettiklerini” duyunca, dehşete kapılacaksınız… Para için, cinayet işlediler.”

