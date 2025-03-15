







Hv. Kur. Bnb. Dr. İbrahim Kocaman ile Akın Öztürk Gündem Özel programında 15 Temmuz’un karanlıkta kalan yönleri, en kritik açıklamalar ve bilinmeyen gerçekler gün yüzüne çıkıyor!‘BM’nin Orgeneral Akın Öztürk Kararı, neden doğru? Orgeneral Akın Öztürk neden 15 Temmuz'un 1 numarası olamaz? Orgeneral Akın Öztürk neden hedef alındı?’ sorularının cevaplanacağı yayında ilk kez duyacağınız şahitlikleri ve akademik çalışmaları ışığında KHK'lı Hava Kurmay Binbaşı ve Dr. İbrahim Kocaman'ın değerlendirmeleri yer alacak. Sadece Akın Öztürk'ü değil, darbe ile suçlanan bütün askerlerin masumiyetini teyit eden bu karar ile 15 Temmuz'un tanımı yeniden yapılacak.15 Mart 2025 Cumartesi Türkiye saati ile 16.00’da Youtube’da yayınlanacak “Akın Öztürk 1 Numara Olamaz! Peki, neden hedef alındı?” yayınını izlemek için tıklayın..