Akın Öztürk: “Başta Hulusi Akar 15-20 kişi konuşmazsa bu iş açığa çıkmaz”

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar, mahkemede dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın tanık olarak dinlenmesi talebini yineledi. Sanıklardan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, “Başta Hulusi Akar olmak üzere 15-20 kişi konuşmazsa, bu iş açığa çıkmaz.” dedi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen davanın 6. celsesinde sanıkların ve avukatların beyanları alındı. Mahkeme Başkanı, yaralamalarla ilgili asli faillerin yargılandığı davaların sonuçlarının beklenmesine karar verildiğini açıkladı.



Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre, 15 Temmuz’un “1 numarası” olduğu öne sürülen Akın Öztürk savunmasında, hakkındaki suçlamalara ilişkin hiçbir delil ortaya konulmadığını belirtti. Öztürk, “O gece olanlarla ilgili gelip burada ifade vermesini istediğim kişiler vardı. Başta Hulusi Akar, Tuğrul Türkeş, dönemin Savunma Bakanı olmak üzere 15-20 kişi. Onlar konuşmazsa, bu iş açığa çıkmaz.” ifadelerini kullandı.



Duruşmada ayrıca eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Kubilay Selçuk da, “15 Temmuz gecesine ilişkin tek tanığım Hulusi Akar’dır. Gelsin, sorularımı cevaplasın, ona göre hüküm kurulsun.” dedi.



Sanıklardan eski kurmay albay Bilal Ayüz ise, Yargıtay’ın başka davalarda verdiği bozma kararlarını hatırlatarak, benzer gerekçelerle yeniden yargılama talebinde bulundu.



Sanık avukatları da Hulusi Akar’ın yanı sıra Yaşar Güler, Hakan Fidan, Zekai Aksakallı ve dönemin siyasi isimlerinin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Ancak mahkeme heyeti bu talepleri reddederek söz konusu isimleri “dava dışı kişiler” olarak nitelendirdi.



Dava, 9 Mart 2026 tarihine ertelendi.