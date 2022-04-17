Akit, iktidarı uyaran Arınç'ı hedef aldı: AKP'nin kamburu yine suyu bulandırma peşinde

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AKP Manisa İl Başkanlığı'nın iftar yemeğine katıldı.







AKP'ye uyarılarda bulunan Arınç, "Nasıl 20 senedir buluyorsak, 20 senedir seçim kaybetmiyorsak, 20 senedir millet AK Parti diyor, başka bir şey demiyorsa bütün bunların üstesinden geleceğiz, bize güvenin. Bunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Görüyorsunuz ki hala ne sıkıntı içinde olursa olsunlar insanlar Cumhurbaşkanına güven noktasında hala yüksek bir çıta var ki, muhalefet bunun eteğine bile yapışacak durumda değil. Bu güven boşa gitmesin. Bu sıkıntılardan biran evvel kurtulalım, kurtulmalıyız. Çünkü yıllardır siyasetin içinde olan insanlar olarak söylüyorum, halkın tercihi noktasında ekonominin iyi olduğu zamanlarda daha rahat edersiniz. Ama ekonomide sıkıntılar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60'ı bulmuşsa, milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsın. Gerçeği göreceğiz ve sorunu çözeceğiz. Sorunlar çözüldükçe millet hiçbir zaman bizden kopmadı. Hiçbir zaman da bizden kopmayacak. Bunu yapacak güçteyiz. Arkadaşlar başarılı olamazsak, seçim sonuçlarından çok emin değilim. Başarılı olmak zorundayız. Çok iyi şeyler yapmak zorundayız" diye konuştu.







YENİ AKİT HEDEF ALDI

Bülent Arınç'ın uyarılarda bulunduğu konuşmasına iktidara yakın Yeni Akit gazetesinden tepki geldi. "AK Parti'nin kamburu Arınç yine suyu bulandırma peşinde" başlıklı haberde ifadeler dikkat çekti.





Akit’in haberinde şu ifadeler yer aldı:





“Yaptığı her açıklamayla muhalif medyaya malzeme veren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yine en iyi bildiği işe soyunup AK Parti'yi eleştirdi. Memleketi Manisa’da AK Parti İl Başkanlığı’nın iftar yemeğinde konuşan Arınç, "Milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız” diyerek partisine kılçık attı. Arınç, sorunların çözülmediği takdirde önümüzdeki seçimlerde partisinin başarılı olup olmayacağından emin olamadığını da söyledi.”







