Samanyolu Haber /Gündem / Akit’ten vicdanları sızlatan başlık! Zeyrek’in tabutu başında alay iddiası /10 Haziran 2025 21:40

Akit’ten vicdanları sızlatan başlık! Zeyrek’in tabutu başında alay iddiası

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik kazası sonucu ağır yaralanmasının ardından, Yeni Akit gazetesinin “çarpıldı” başlığını atması ve cenaze töreni sırasında tabutu başında ağlayan bir kadınla alay etmesi büyük tepki gördü. Skandal haber nedeniyle Akit’i protesto etmek isteyen gençler ise polis ablukasına alındı.

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Manisa’da halkın sevgisini kazanan, ancak geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için “çarpıldı” başlığını atan, AKP yandaşı Albayrak holdingin sahibi olduğu Yeni Akit gazetesi, sosyal medyada ve kamuoyunda tepki aldı.



Skandal haber nedeniyle bir grup genç, Akit’in Küçükçekmece’deki binası önünde toplanacaklarını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine paniğe kapılan Akit yönetimi, polisten yardım istedi. Talep üzerine çevik kuvvet ekiplerinin bina önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Polis, Küçükçekmece’de adeta kuş uçurtmadı.

Akit Protestosuna Polis Engeli

Ferdi Zeyrek’in fotoğrafını yakalarına takarak Akit binası önünde toplanmak isteyen az sayıdaki genç, polis tarafından engellendi. Polis ile gençler arasında tartışma yaşandı. Bağımsız gazeteci Fatoş Erdoğan, Akit binasının polis ekiplerince ablukaya alındığını aktardı.



Tabutun Başında Ağlayan Kadını Hedef Aldılar

Kamuoyunda oluşan büyük tepkilere rağmen yaptıklarıyla yetinmeyen Akit, Zeyrek’in cenaze törenini de diline doladı. Yeni Akit’ten bir skandal “Ferdi Zeyrek” manşeti daha geldi.

Türkiye Zeyrek’in ölümüne ağlarken, cenaze töreninde tabuta sarılarak ağlayan bir kadının görüntüsü, “Allah akıl fikir versin” ifadeleriyle servis edildi.

Cenaze sırasında bir vatandaş, tabuta sarılarak “Ablan kurban olsun sana. Ama kurtaracağız, tamam mı? Sakın üzülme. Mansur Başkanlar, Özgür’ler var, bitmeyeceğiz,” sözlerini sarf etti. Yeni Akit, söz konusu videoyu “Allah akıl fikir versin” notuyla servis etti. Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Halk TV ise  Akit’in yaptığı skandal haberi “Paçavra Yeni Akit’e tepki yağdı! İşte insanlıktan nasibini almayanların Ferdi Zeyrek başlığı” ifadeleriyle okuyucusuna duyurdu.



Ne Olmuştu?

AKP yandaşı Yeni Akit, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in bir arızayı giderirken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili attığı skandal başlık nedeniyle tepki toplamıştı.

Yoğun bakıma alınan Zeyrek’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Yeni Akit’in olayı duyurma şekli kamuoyunda ciddi şekilde eleştirilmişti.

Gazete, haberi “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığıyla servis etmiş, HalkTV’nin haberine göre ise, içerikte “CHP’li Zeyrek’in geberdiği öğrenildi” ifadelerine yer vermişti. Gelen yoğun tepkiler sonrası bu ifadeler yayından kaldırılmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Vicdanınız kurumuş, acıda bile ortaklaşamayanlar; çarpılan da tükenen de sizsiniz,” sözleriyle Akit’e tepki göstermişti.

Yeni Akit’e 6 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Yılın İnternet Sitesi” ödülü verilmişti. Ödülü Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’a Erdoğan takdim etmişti.


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