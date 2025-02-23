Samanyolu Haber /Gündem / Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na 'cezaevi' tehdidi /23 Şubat 2025 00:41

Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na 'cezaevi' tehdidi

Akit yazarı Karahasanoğlu, yazısında cumhurbaşkanı aday adaylığını ilan eden İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef alarak "Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, kim öle, kim kala.. Sen acaba nerede olacaksın, cezaevinde mi, yoksa yurtdışına kaçanların arasında mı?" diye tehdit etti.

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Yandaş Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bir yazı yazdı. "Vay tilki Ekrem, vay.." başlıklı yazısında İmamoğlu'nun CHP'de cumhurbaşkanlığı için yapılacak önseçimde adaylık başvurusu için "Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, kim öle, kim kala.. Sen acaba nerede olacaksın, cezaevinde mi, yoksa yurtdışına kaçanların arasında mı? CHP’de mi olacaksın, yoksa yeni kuracağın partide mi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üniversite mezuniyetinin şart olduğunu yazan Karahasanoğlu, şunları kaleme aldı:

"İlk defa, bu şart kendisinde aranacak. Onda da, gerçek bir diploma yok.. O zaman ne yapmalı.. Tüm kontrol kendisinde olan, partisinde olan bir süreci kurgu halinde başlatıp, o süreçte aday olabildiğini, yarıştığını, başardığını gösterip, gerçek cumhurbaşkanlığı seçiminde de, aynı şekilde aday olabileceği görüntüsü oluşturmak istiyor."
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