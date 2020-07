'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Tutuklu Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya’nın Ankara’da tutuklanmasını değerlendiren Kuytul, kendisine ait Youtube kanalında yaptığı açıklamada "bana da aynısı yaptılar. Emniyette bize verilen yazıda, terör örgütü propagandası denildi. Mahkemede terör örgütü üyesi, dört tane terör örgütüne üye olmak gibi bir saçmalıkla karşılaştık. Bende mahkemede bunun aynısını hâkime söylemiştim. Hâkim Bey, bize verilen yazıda böyle bir iddia yoktu. Şimdi buraya geldik iddia değişti. Bu nasıl iş? demiştim. Bu bayanın bu gerekçe ile tutuklanması elbette bir zulümden ibarettir. Bu zulümde Akit TV’nin de payı var. Akit TV, gördüğüm kadarıyla muhalifleri bazen ekrana çıkartıp, onlara kumpas hazırlıyor. Daha evvel zannedersem Cihangir İslam Bey’e de programda böyle bir kumpas hazırlamışlardı ve Cihangir Bey programı terk edip çıkmıştı. Sonra Ahmet Davutoğlu’na aynı saygısızlık yapıldı. Daha başkalarına da yapıldı, şimdi ise bu kadına. Aslında programa değil tuzağa çağırıyorlar. Beni de çağırmışlardı, gitmedim. Bu kadına da bunu yapmışlar. Tuzak sorular, köşeye sıkıştırmalar ve basın yoluyla suç ve suçluyu övmek iddiasıyla… kimi övmüş?" diye konuştu.





"İNŞALLAH TUZAĞI HAZIRLAYANLARIN BAŞINA GELİR"





Kuytul, "Gülen’e “terörist” diyor musun, demiyor musun? gibi birtakım sorular. Onların istediği gibi cevap vermemiş, ondan dolayı da bu terörü övmek sayılmış. Melek Hanım da benim bildiğim kadarıyla ‘bilmiyorum, tanımıyorum’ demiş. Ben övdüğüne dair bir cümle okumadım ama niye televizyona çıkartıldığı meydanda? Demek ki böyle bir programa çıkaralım, ağızdan birkaç kelime, laf alalım, arkasından manşeti atalım, övdü, diyelim. Ondan sonra mahkemeye çıkarılsın ve tutuklansın. Planın, projenin bu olduğu açıkça meydanda. Kadın kendi çocuğunun derdine düşmüş. Çocuk daha askeri okul talebesi ve gerek erler gerek askeri okul talebeleri bunlar suçlanamazlar, kanun var, bunlar komutanlarına itaat ederler. Buna rağmen çocuğa müebbet vermişler. Bu da bir anne, yüreği yanıyor. Bu kadın her gün eylem yapıyordu. Bütün mesele bundan ibarettir. Sen misin eylem yapan, sen misin her gün gündem de olan ve Türkiye’de adalet yok diyen, çocuğum masumdu, yaşı daha 18-19, nasıl müebbet verirsiniz, nasıl bunu yaparsınız diyen, sen misin bunları diyen, sen misin her gün Ankara polisini uğraştıran? O zaman bizde sana böyle yaparız. Kumpas hazırlandı. Kadıncağızda her halde çıkarsam belki derdimi anlatırım, belki oğluma bir faydam olur, diye düşündü ama tuzağa düştü. Bu tuzağı hazırlayanların inşallah bir gün kendilerinin başına gelir. Çok insanın canını yakıyorlar. Şimdi güç ellerinde, istedikleri gibi at oynatıyorlar. Nasılsa bu devran bir gün değişir amma bu dünyada, mahkeme de hesap verirler amma ahirette Allah’ın mahkemesinde hesap verirler. "