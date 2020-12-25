Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında İstanbul'un gündemindeki yeni Halk Ekmek büfeleri ve barajlardaki doluluk oranları ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Akit TV muhabirinin sorusuna da gazetenin haberlerde kendisi ile ilgili kullandığı dile tepki göstererek yanıt vermedi.





“HAYVAN EKREM YAZIYOR, OKUDUNUZ MU?”





İmamoğlu, Akit TV muhabirinin Halk Ekmek büfelerine az ekmek gittiği için kuyruk oluştuğu ve toplu taşımadaki yoğunluk ile ilgili sorusuna, Akit Gazetesi'nde çıkan “Hayvan, Ekrem'in umurunda değil” başlıklı haber nedeniyle yanıt vermek istemediğini söyledi. İmamoğlu, şunları söyledi:





Şahsınızı tanımam ama temsil ettiğin kurum bir gazete kimliğini taşımıyor. Bugünkü Akit Gazetesi'nin manşetinin içinde altında bir haber var okudunuz mu ? ‘Hayvan Ekrem' yazıyor okudunuz mu? Onun için ben sizin kurumunuza cevap dair vermeye tenezzül etmiyorum.16 milyon insanın yöneticisine ve 5 milyona yakın bir insanın oy verdiği bir insana davranış biçimini düzenleyemeyen, bu konuda kalemi sapkınlaşmış, dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma bu anlamda cevap vermem.







