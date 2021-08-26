Akit'ten Erdoğan'a tehdit

İşte o manşet:









28 Şubat davasında, Yargıtay'ın müebbet hapis cezasını onamasıyla aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 13 isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bununla birlikte, 80 yaşın üzerindeki emekli generallerin cezaevine gönderilmesi tepki çekti. Hapse konulan emekli generaller için ise “Cumhurbaşkanı affı” gündeme getirildi.Öte yandan Yeni Akit gazetesi, “Cumhurbaşkanı affı” tartışmaları üzerine, bugünkü manşetinde üstü kapalı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı."Darbeciyi affedeni millet affetmez" başlıklı haberde, 28 Şubat darbecileri, 24 yıl sonra adaletle tanışarak cezaevine girerken, zindanda daha bir hafta bile geçirmeden af ve tahliye gündemi oluştururken, hukukçular, darbecileri affedeni milletin affetmeyeceğini hatırlattılar" ifadeleri kullanıldı.