Akkuyu cenneti cehenneme döndü

Mersin'in saklı cennet koyu Akkuyu, nükleer santral projesiyle birlikte şimdiden çöle döndü. Ağaçlar kesildi, doğa tahrip edildi, yeşil kalmadı.





2015'de temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali bir doğa katliamını da beraberinde getirdi.





CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatından paylaştığı bir fotoğraf ile "Mersin'de nükleer santral patladı" doğanın katledildiği binlerce ağacın kesildiğini gözler önüne serdi.





Ruslarla birlikte Mersin'in Akkuyu Koyu'nda yapılan Akkuyu Nükleer Santrali nedeniyle yüzlerce ağaç kesildi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda santral inşaatı nedeniyle, doğal güzelliği ile bilinen Akkuyu Koyu'nda gerçekleştirilen ağaç katliamını gözler önüne serdi.





Antmen, "Mersin'de nükleer santral patladı! Evet, Akkuyu'da reaktör çalışmaya başlamadan bir patlama yaşandı ve doğa bu hale geldi. Cennet olan bölge cehennem oldu. İnşaatı bile bu kadar zarar veriyor, kendisi neler yapın bir düşünün ve Akkuyu Nükleer Santrali inşaatını durdurun!" dedi.





Nükleer santral, Rus Rasatom şirketince yapılıyor. Şirket ürettiği elektriği 15 senelik alım garantisi ile Türkiye'ye satacak. Santral Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 6'sını karşılayacak.





Cehenneme çevirdiler

Akkuyu'nun inşaat öncesi ve şimdiki fotoğraflarını paylaşan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, şunları kaydetti: “Akkuyu cennet gibi bir bölgeydi. Şimdi cehennem oldu. Sanki burada nükleer bir patlama yaşanmış. Daha da geç olmadan bu inşaatı durdurun. Nükleer reaktörün yerleştireceği bölüm iki kere çatladı ve yeniden yapıldı. İnşaat sahasının yapıldığı alanın altı su kaynaklarıyla dolu. En ufak bir depremde çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Bugün ağaç katliamı yaşandı, yarın insan katliamı yaşanacak.”