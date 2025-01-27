Samanyolu Haber /Gündem / Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın denetiminde /27 Ocak 2025 11:16

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın denetiminde

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) kapsamlı denetimine tabi olacak.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne taze nükleer yakıtın teslim edilmesiyle birlikte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santralin nükleer faaliyetlerini denetlemek için yetkilendirildi. Ulusal denetimler ise Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yürütülecek.

Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali, UAEA’nın kapsamlı denetimine tabi olacak. Ajans, nükleer maddelerin yalnızca barışçıl amaçlarla kullanıldığını doğrulamak ve uluslararası nükleer güvenlik standartlarının uygulanmasını sağlamak için denetimler gerçekleştirecek. UAEA, denetimlerde kamera sistemleri, radyasyon dedektörleri, ağırlık ölçüm cihazları ve GPS gibi ileri teknoloji ekipmanlar kullanacak.

Denetimler sırasında hiçbir kısıtlama ile karşılaşmayacak olan UAEA, santralin şeffaf bir şekilde işletildiğini doğrulamayı hedefliyor.

Ulusal denetimler ise NDK tarafından yıllık programlar çerçevesinde veya ihtiyaç durumunda plansız olarak yapılacak. Bu denetimler sırasında kapama ve gözetim sistemlerinin yanı sıra mühürlerin etkinliği de kontrol edilecek.

Barışçıl Nükleer Enerji Adımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlama ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleri açısından büyük bir adım olarak görülüyor. NDK, ulusal düzenlemelere uygun olarak barışçıl nükleer enerji kullanımını denetleyecek.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, santralin birinci reaktörünün yüzde 90 oranında tamamlandığını ve 2025 yılında deneme üretimine başlayacağını açıkladı. Santral, yalnızca Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamada kritik bir rol üstlenmekle kalmayacak, aynı zamanda nükleer teknolojinin barışçıl kullanımına örnek teşkil edecek.
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