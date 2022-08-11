Bakan'dan, Akkuyu nükleer santrali itirafı

Akkuyu Nükleer açıklaması: 20 bine yakın Türk çalışıyor; insan kaynağımızın ve yüklenicinin mağdur olması kırmızı çizgimiz





Sözleşme feshi: Birtakım idari, mali, hukuki yansımaları olabilir, proje takvimini de etkileyebilir





Dönmez Akkuyu Nükleer Santral inşasında Türk yüklenici firmanın anlaşmasının fesih edilmesi hakkında da konuştu. "." dedi.Bakan Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Dönmez, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle Abdülhamid Han gemisinin Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:Akkuyu Nükleer Santrali hakkında da konuşan Bakan Dönmez, "Türkiye'ni mega projelerinden biri. Neredeyse 60 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek üzereyiz. 2010 yılında Rusya ile varılan anlaşma gereği bu çalışma başladı. Proje devam ediyor. Proje yap-işlet modeliyle gidiyor. Yani projenin sahibi Rusya Federasyonu'na ait burada kurulmuş olan Akkuyu Enerji Santrali. Proje yönetimi alanda ilgili standartlara yönelik alanda takip etmesi tek başına başarılabilecek bir şey değil. Birçok yüklenici ile çalışılıyor. En büyük yüklenici de Rus ve Türk firmasının yarı yarıya ortak olarak kurduğu bir firmadır. İki, üç yıldır da alanda ilerlemeler gayet iyiydi. Ancak son bir ayda aralarında yaşanan bir ihtilaf var. Konu bize intikal eder etmez, temmuzun başı gibi intikal etmişti, biz hemen aradaki problemleri çözmek için birtakım bazı girişimlerde bulunduk. Böyle büyük projelerde sahada zaman zaman ihtilaflar olabilir, idari ve mali anlamda öyle söyleyeyim. Maalesef aşılamadı o sorunlar. Biz girişimlerimizi hala devam ettiriyoruz. Burada bizim önceliklerimiz nedir? Projede herhangi bir aksamaya kesinlikle müsaade edemeyiz. İkincisi burada son birkaç yılda ciddi bir yerli tecrübe kazanılmış oldu. Keza buralarda projede 25 bina yakın insan çalışıyor bunun neredeyse 20 bini de Türk vatandaşı. İnsan kaynağımızın orada mağdur olması, yüklenicinin mağdur olması bizim kırmızı çizgilerimiz arasında" ifadelerini kullandı.Sözleşmenin feshi konusunun projenin takvimini etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya da yanıt veren Bakan Dönmez, şöyle konuştu:"Biz tabii bu tip tek taraflı işlemlerin birtakım idari, mali, hukuki yansımaları olabilir. Dolayısıyla proje takvimini de etkileyebilir proje takvimini de etkileyebilir. O açıdan girişimlerimizi devam ettiriyoruz."