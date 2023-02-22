Samanyolu Haber /Gündem / Akkuyu Nükleer Santrali, deprem bölgesine yardıma giden 30 işçiyi işten çıkarttı /22 Şubat 2023 17:35

Akkuyu Nükleer Santrali, deprem bölgesine yardıma giden 30 işçiyi işten çıkarttı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan 30 işçi, deprem bölgesine gönüllü gittikleri gerekçesiyle şirket tarafından işten çıkartıldı. İşten atılan işçiler, santral önünde eylem yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak için gönüllü olarak deprem bölgesine giden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan 30 işçi işe gelmedikleri gerekçesiyle tazminatsız şekilde işten çıkartıldı.

İşten çıkarılan işçiler, santral önünde eyleme geçti. Birçok işçi de işten çıkarılan işçilerle dayanışmak amacıyla iş bıraktı.

Arkadaşlarının gönüllü olarak gittiğini ifade eden bir başka işçi, “Ana firmanın çağrısı ile deprem bölgesine gittiler. Deprem bölgesine devletten önce varıyorlar ama işten çıkarılıyorlar bu hak mıdır?” diye sordu.

İnşaat İş Sendikası da işten çıkarmaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.


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