Samanyolu Haber /Gündem / Akkuyu Nükleer Santrali için 'iptal' talebi /02 Ağustos 2022 13:38

Akkuyu Nükleer Santrali için 'iptal' talebi

Mersin Akkuyu'da yapımı süren ve Rusya ortaklığında inşaa edilen nükleer santral konusunda bir açıklamada bulunan TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyeleri proje için iptal talebinde bulundu.

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Evrensel'de yer alan habere göre TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi ile ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılama, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirme, dışa bağımlılığı azaltma, ucuza elektrik üretme vb. amaçlara yönelik bir yatırım değildir. Rusya’nın Akkuyu NGS Projesine itiraz gerekçelerimizin arasında genel olarak dışa bağımlılığı, özel olarak Rusya’ya bağımlılığı artıracak olması, üretilecek elektriğe yüksek fiyatla alım garantisi verilmesi (güneş ve rüzgarın üç dört katı), yer seçiminin uygun olmadığı, atık sorunu vb. hususlar bulunmaktadır. Ancak iktidar bu eleştirilerin hiçbirini dikkate almamıştır” denildi.

Projede iktidarın “NGS sahibi” olarak görünmesinin “nükleer ligde oynama” hırsı sebebiyle olduğunu belirten Makina Mühendisleri Odası, “Oysa Akkuyu NGS, her yönüyle yabancı sermaye-Rusya hakimiyetindeki bir projedir ve son gelişmeler bu gerçeği daha da pekiştirmiştir” ifadelerini kullandı.
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