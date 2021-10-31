Samanyolu Haber /Gündem / Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama /31 Ekim 2021 15:34

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükler Güç Santrali alanındaki bir trafo henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama görüntüsünü paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu nükleer santral Mersin’in, Türkiye’nin belası olmuştur” dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Görüntüyü çeken kişinin, “Trafo patladı yangın çıktı, gitti abi gitti her taraf yandı”  demesi dikkat çekti. Trafonun patlamasıyla birlikte Akkuyu NGS alanında ‘Kırmızı alarm” verilirken, itfaiyenin müdahalesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Trafonun neden patladığı ile ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

Söz konusu görüntü ile basın açıklaması yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali yapımında dahi birçok aksaklığın yaşandığını belirti. Akkuyu’nun daha kurulma aşamasında zemininde defalarca çatlaklar meydana geldiğini hatırlatan Başarır şunları söyledi:

“Yol çalışmaları için patlatılan dinamitler sayesinde çevre evlerde büyük hasarlar oluştu. Şimdi de trafosunda yangın çıkıyor. Daha önce de söylemiştim, bu nükleer santralle Mersin’e, Akdeniz’in dibine dinamit yerleştiriyorlar. Dünyanın en pahalı elektrik enerjisini Ruslardan satın alacağımız, nükleer atıkların nerede depolanacağının belirsizliği yetmiyormuş gibi daha yapımında yaşanan can güvenliği sorunları, ileride de denetimsiz, kontrolsüz, bir nükleer santral inşa edileceğinin göstergesidir. Bu nükleer santral Mersin’in, Türkiye’nin belası olmuştur.”
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