Samanyolu Haber /Gündem / Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama iddiası /19 Ocak 2021 21:54

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama iddiası

Mersin Akkuyu'da yapımı devam eden nükleer santralin inşaat alanında bir patlama meydana geldiği iddia edildi.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama meydana geldiğini iddia ederek, “18.20 sıralarında yaşanan patlamadan ötürü, Gülnar bölgesinde kırılmayan cam ve kapı kalmadı” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama meydana geldiğini ileri sürdü.

Başarır Twitter hesabından, “Mersinlilerin artık huzuru kalmadı! Nükleer Akkuyu Santrali’nde 18.20 civarıyla yaşanan patlamadan ötürü, Gülnar bölgesinde kırılmayan cam ve kapı kalmadı. Yol yakınken, bu yanlıştan vazgeçin. Henüz tamamlanmadan yaşanan bu patlamalar, felaketin habercisi” dedi.
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