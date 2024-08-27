Akkuyu Nükleer Santrali’nde önemli bir anlaşma

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rusya’nın devlet enerji şirketi Rosatom, Türkiye’de inşası süren Akkuyu Nükleer Santrali (Akkuyu NGS) için 60 yıllık bir hizmet ve bakım sözleşmesi imzaladığını açıkladı.



TASS’ın aktardığı bilgilere göre, sözleşme Akkuyu NGS’nin ünitelerinin teknik bakımını, ekipman onarımını, yedek parça tedarikini ve onarım için gerekli teknolojik dokümantasyonun geliştirilmesini içeriyor.



Sözleşme, santralin 60 yıllık tasarım ömrü boyunca geçerli olacak. Ancak bu anlaşma, işletme ile ilgili danışmanlık hizmetlerini kapsamıyor.



Rosatom Servis Şirketi’nin Genel Müdür Birinci Yardımcısı Dmitry Paşeviç, her zaman tüm işletme süresi için servis sözleşmesi imzalanmadığını, bunun yerel yasal düzenlemelere ve müşteri ülkenin ihale prosedürlerine bağlı olarak değişebileceğini belirtti.



Rosatom’un daha önce farklı sürelerde servis anlaşmaları imzaladığı ve bu anlaşmaların uzatılmasına dair deneyimleri olduğu da vurgulandı. Rosatom yetkilisi, projede hem Rus hem de yerel uzmanların görev alacağını belirtti. Bu işbirliğinin, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağladığını ve herkes için avantajlı olduğunu ifade etti.



Türkiye’nin İlk Nükleer Santrali



Akkuyu NGS, Türkiye’de inşa edilen ilk nükleer santral olma özelliği taşıyor ve proje tamamen Rusya tarafından finanse ediliyor.



Rosatom, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin ana hissedarı olarak, santralin tasarımı, inşası, bakımı, işletilmesi ve devre dışı bırakılması gibi tüm sorumlulukları üstleniyor.



Akkuyu NGS, dünya nükleer endüstrisinde “Yap-İşlet-Sahip Ol” modeliyle gerçekleştirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. Santralin dört enerji ünitesinden ilki 2025 yılında faaliyete geçirilecek ve her bir ünite 1.200 MW gücünde olacak.



Bu sözleşme, Türkiye’nin enerji güvenliği açısından kritik olan Akkuyu NGS’nin uzun vadeli bakım ve işletme güvenliğini sağlama yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.