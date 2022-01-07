Samanyolu Haber /Gündem / Akkuyu Nükleer Santrali yönetiminiden yeni açıklama /07 Ocak 2022 19:37

Akkuyu Nükleer Santrali yönetiminiden yeni açıklama

İnşaattaki şartların iyileştirilmesi için protesyo görsterisi yapan Mersin’deki Akkuyu Nükleer Enerji Santrali işçilerinin bu şikayetleriyle ilgili santral yönetiminden bir açıklama geldiği belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Mersin’deki Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatında çalışan işçiler, barınma ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi için, geçen akşam saatlerinde bir eylem yaptı. işçiler, gece yaptıkları eylemde, barınma ve beslenme koşullarının iyileştirilmesini istedi. İşçiler, “Yönetim istifa” sloganı atarak yürüyüş yaptı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın paylaştığı videolarda, yürüyüşe çok sayıda işçinin katıldığı görüldü.

Akkuyu Nükleer A.Ş, işçilerin beslenme ve barınma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapması üzerine konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, Akkuyu NGS’nin 4 ünitesinin tamamında tam ölçekli inşaat ve montaj çalışmalarına başlanmış olması nedeniyle, inşaatın en yoğun aşamasına gelindiği vurgulandı ve “Bu sebeple projede sürekli olarak nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır” denildi.

"YÖNETİME UYARI GÖNDERİLECEKTİR"

Akkuyu Nükleer A.Ş açıklamasında işçi eyleminin nedeni ve işçilerin iddiaları hakkında şu ifadeler kullanıldı:

“Projede çalışan işçileri Akkuyu NGS şantiyesinin yakınında barındırabilmek amacıyla, bölgede yaşam için gerekli tüm araç ve gereçlerle donatılmış geçici yerleşim alanları kurulmuştur.

Birkaç alt yüklenici firma, proje kapsamında istihdam edilen işçi sayısındaki artış nedeniyle, şu anda yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaşadığı Sipahili’deki yerleşim alanının yönetimine odalardaki yatak sayısının artırılması yönünde talepte bulunmuştur. Ancak, yapılan değerlendirme sonucunda, kapasite artışına ilişkin bu talebin uygun olmadığına karar verilmiştir.

Ayrıca, basına yansıyan ve yaşam koşullarını konu alan haberlere ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yaşam alanlarında yapılan denetimler de devam etmektedir. Denetim sonucu uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda bunların giderilmesi için yönetime uyarı gönderilecektir. Akkuyu Nükleer A.Ş. için sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin sağlanması en önemli önceliklerinden biridir.”

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