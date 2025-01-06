Akkuyu Nükleer Santrali'nde kriz: Rusya ile dev Alman şirketi mahkemelik oldu

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, dev Alman şirketi Siemens'i, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ekipman teslim etmemesi sebebiyle dava açılacağını belirtti.





Lihaçev, Rossiya 24 TV kanalına verdiği mülakatta, 'Siemens'in Türkiye'deki projeye halihazırda üretilmiş ve parası ödenmiş ekipmanları tedarik etmeyi göstermelik bir şekilde reddettiğini' ifade etti.





"PARASI ÖNCEDEN ÖDENMİŞ EKİPMAN TESLİM EDİLMEDİ"

Lihaçev konu hakkında davanın açılacağına dair şu ifadeleri kullandı:





"Belli ki davalar açılacak. Parası önceden ödenmiş ekipman teslim edilmedi. Bu bize hem ekipmanın satın alınması hem de bu ekipmanın kurulum zamanlamasında yapılan ayarlamalar için ek maliyetler getirdi. Bu davalar açılacaktır."





"BAKAN BAYRAKTAR DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Akkuyu'da aynı anda 4 reaktörün inşasının devam ettiğini kaydederek Alman Siemens'in taahhütlerini yerine getirmemesine tepki göstermişti. Bayraktar, "Birinci reaktörle ilgili inşaatın yüzde 90’ın üzerinde tamamlandığı bir süreç yaşıyoruz. Ama zorluklarımız var. Siemens'in elektriğin iletimini sağlayan, şalt sahasında kullanılan ekipmanlar, parçalar ile ilgili yaklaşımıyla inşaatta yavaşlatma var.





Firmanın bu konuda mutlaka bir bedel ödemesi lazım. İlgili parçalar, Rus şirket tarafından Çin’e sipariş edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.