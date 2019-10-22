Samanyolu Haber /Gündem / Akkuyu Nükleer Santrali'nde yeni gelişme /22 Ekim 2019 19:09

Akkuyu Nükleer Santrali'nde yeni gelişme

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Mersin'de yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3. bloku ile ilgili inşaat lisansını önümüzdeki yılın Mart ayında almayı umduklarını açıkladı.

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Akkuyu NGS’nin yapımının gidişatı ile ilgili bilgi veren Lihaçev, 3. bloku ile ilgili inşaat lisansını önümüzdeki yılın mart ayında almayı umduklarını belirtti. Lihaçev, “Geçen yıl 1. blok ile ilgili lisans alınmıştı, çalışmalar tam hız devam ediyor, 28 Temmuz'da da 2. blok için alındı. 

Mart itibarıyla 3. blok ile ilgili lisansı almayı bekliyoruz” dedi ve ekledi:“Aynı zamanda tüm altyapı çözümlerini de üretiyoruz. Özellikle de liman kuruldu, limanla ilgili de lisans alınacak, ilk ağır yükler bu yaz geldi.”Lihaçev daha önce ise Akkuyu NGS'nin 3. blokunun inşaat lisansını bu yıl sonu ya da önümüzdeki yılbaşı almayı beklediklerini duyurmuştu.Akkuyu NGS’nin 2. enerji blokuna ait ilk beton dökümünün bu yılsonuna kadar yapılması bekleniyor. 
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