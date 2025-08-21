Samanyolu Haber /Gündem / Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı ertelendi /21 Ağustos 2025 12:28

Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı ertelendi

Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu nükleer santralinin devreye girme tarihinin 3-4 ay kadar daha erteleneceği duyuruldu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rösatom) CEO'su Aleksey Lihachev, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun devreye alma tarihinin 3-4 ay kadar ertelenebileceğini duyurdu. Santralin 2026 yılında faaliyete geçme hedefi olduğunu vurguladı.

Lihachev, Alman Siemens firmasının önceden ödemesi yapılmış ekipman sevkiyatlarını gerçekleştirmemesi nedeniyle tazminat davası açma hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Rösatom yetkilisi, davadan olumlu sonuç alma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Bu durum, Rusya için Batı yaptırımlarının kritik altyapı projeleri üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Akkuyu NGS, her biri 1.200 MW kapasiteli dört reaktörden oluşan Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyor. Projenin tamamı Rusya tarafından finanse edilior. Santralin ilk ünitesi, Aralık 2023'te işletme lisansı almıştı.

Uluslararası İş Birliğinin Test Edildiği Proje

Akkuyu, Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli enerji iş birliği projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Siemens'in ekipman tedarikini durdurması, uluslararası yaptırımların üçüncü ülke projelerini nasıl etkileyebileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor. Uzmanlar, bu gecikmenin Türkiye'nin enerji arz güvenliği planlarını etkilemeyeceğini, ancak diplomatik dengeleri test ettiğini belirtiyor.

Projedeki gecikme, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki teknik kapasitesini geliştirme çabalarını da gündeme getirdi. Yetkililer, santralin inşaat sürecinin aynı zamanda Türk mühendisler ve teknisyenler için önemli bir know-how transferi fırsatı sağladığını vurguluyor. Bu gelişme, küresel enerji piyasalarındaki jeopolitik gerilimlerin kritik altyapı projelerini nasıl etkileyebileceğini gösterirken, Türkiye'nin enerji çeşitlendirme stratejisinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Santralin tam kapasite devreye girmesiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'unun karşılanması öngörülüyor.
