'Aklandım' diyen Çerçioğlu'na kötü haber: Aziz İhsan Aktaş soruşturması yeniden işleme alındı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AKP'ye katılmasıyla bir süredir gündemdeki yerini koruyor.





Çerçioğlu'nun geçişine ilişkin iddialardan biri Aziz İhsan Aktaş'ın şirketleri ile başkanı olduğu belediyenin yaptıkları projeler ve işler konusunda tehdit edildiğiydi.





Çerçioğlu ise AKP'ye katıldıktan sonra iddiaları reddetti ve "Ben o soruşturmadan aklandım" dedi. Ancak Sözcü gazetesinin yaptığı habere göre soruşturma yeniden işleme alındı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası yeniden işleme alındı. Soruşturmada Çerçioğlu'nun Sabah gazetesine verdiği bir röportajda kullandığı "imar mafyası" ve "imar rantı" ifadelerinin yer aldığı da iddia edildi.





Dosyada tanık ifadelerinin yeniden toplandığı belirtildi. Kuşadası Belediye Başkanvekilinin şikayetinde İmar mafyası, imar rantı gibi ifadelerle Çerçioğlu'nun kimleri kast ettiğine dair sorulması talep edildi.