Samanyolu Haber /Dünya / Aklanma sonrası Trump'tan ilk açıklama /06 Şubat 2020 21:00

Aklanma sonrası Trump'tan ilk açıklama

Azil soruşturması sonucu ABD Senatosu'nda yapılan oylamada hakkındaki suçlamalardan aklanan ABD Başkanı Donald Trump, azil sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, sürece ilişkin "Adil olmayan bir süreçti, beraber çok şey atlattık" ifadesini kullandı.

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ABD Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturması sonucu “görevi kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin çalışmasını engellemek” şeklindeki iki gerekçeyle ABD Senatosu’da yargılanan ABD Başkanı Donald Trump, yapılan oylama sonucu aklandı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, karar sonrası Beyaz Saray’da sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

* FBI Başkanı James Comey’i kovmasaydım burada olamazdım, kirli polislerdi.

* Eğer kazanmasaydık piyasalar çökerdi.

* Bu bir basın toplantısı ya da açıklama değil. Burada bir kutlama için bir aradayız.

* İlk başta, Rusya, Rusya, Rusya dediler. Hepsi saçmalıktı.

* Adam Schiff adındaki fesat bir siyasetçi, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile konuşmamı uydurdu. Onun için senarist diyorlar. Başarısız bir senaryo yazarı. Ne yazık ki sonra da siyasete atılmış.
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