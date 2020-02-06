Aklanma sonrası Trump'tan ilk açıklama

ABD Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturması sonucu “görevi kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin çalışmasını engellemek” şeklindeki iki gerekçeyle ABD Senatosu’da yargılanan ABD Başkanı Donald Trump, yapılan oylama sonucu aklandı.







Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, karar sonrası Beyaz Saray’da sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:





* FBI Başkanı James Comey’i kovmasaydım burada olamazdım, kirli polislerdi.





* Eğer kazanmasaydık piyasalar çökerdi.





* Bu bir basın toplantısı ya da açıklama değil. Burada bir kutlama için bir aradayız.





* İlk başta, Rusya, Rusya, Rusya dediler. Hepsi saçmalıktı.





* Adam Schiff adındaki fesat bir siyasetçi, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile konuşmamı uydurdu. Onun için senarist diyorlar. Başarısız bir senaryo yazarı. Ne yazık ki sonra da siyasete atılmış.