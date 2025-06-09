'Akli dengesi yerinde olmayan kişi 'Cumhurbaşkanı’na hakaretten' tutuklandı'

Avukat Bahadır Şeker, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, gözaltına alınan bir kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığını açıkça ortaya koyan ifadeler kullandığını belirtti.



Gece saatlerinde karakola gittiğini aktaran Şeker, yaşananları şu sözlerle anlattı:



-Gece karakola gittim. Bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmış. Oturduğumuzda işin aslı ortaya çıktı.



-‘Cumhurbaşkanı ile görüşmeye Kısıklı’ya gittim. Sarıyer'e geçtim, orada yoktu, kendisine durumu anlatamadım’ dedi.



-Ardından gözümün içinde çip olduğunu, bu çiple herkesi yüz taramayla görebildiğini, onu yönlendiren başka güçler olduğunu söyledi.



-‘F. metö hikâye, hepsi yalan. Asıl burada 3 harflici hocalar var’ diye defalarca tekrar etti.



Avukat Şeker, bu ifadeler üzerine kişinin akli dengesinden şüphe ederek süreci hukuki zemine taşıdığını belirtti:



-Dedim ki, burada akıl sağlığı ile ilgili ciddi bir problem var, şu anda ifadesinin bile alınmaması gerekir.



-Sorgu zaptına bu şüpheyi yazdırdım. Ancak savcılık zaptında kişi ifadesi bile alınmadan tutuklamaya sevk edildi. Ve iki saniye önce tutuklandı. Türkiye’nin özeti

