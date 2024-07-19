Samanyolu Haber /Gündem / AKOM ilçe ilçe uyardı: 10 derece fazla hissedilecek /19 Temmuz 2024 11:23

AKOM ilçe ilçe uyardı: 10 derece fazla hissedilecek

AKOM, İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceğini açıklayarak uyardı. Yüzde 50-95 arasında olan yüksek nem oranları ile birlikte kentin güney kıyılarında sıcaklıkların ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği uyarısında bulundu.

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İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin tamamına yakınında Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor.

AKOM verilerine göre, yeni hafta başına kadar bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni İle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüksek nem oranları (%50-95) İle birlikte bu değerler ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği belirtildi.

40 DERECENİN ÜZERİNDE HİSSEDİLECEK

AKOM’dan yapılan açıklamada, özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi sıcaklık ve nem oranlarının en yüksek ölçüldüğü kentin güney kıyılarında hissedilen sıcaklıkların tehlikeli değerlere (40 derece ve üzeri) ulaştığına dikkat çekildi. Bu nedenle öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından faydalı olacağı vurgulandı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, 23 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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