Samanyolu Haber /Gündem / AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor /01 Şubat 2025 18:47

AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

AKOM İstanbul'a önümüzdeki hafta kar yağacağını duyurdu. Pazartesiden itibaren hava sıcaklığının düşeceği öngörülürken çarşamba ve perşembe günleri kar yağışı bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre pazartesi günüyle birlikte yeni bir soğuk hava dalgası gelecek.

AKOM'un tahminlerine göre önümüzde hafta kar yağacak. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor.

KAR YAĞIŞI PERŞEMBE YOĞUNLAŞACAK

Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir. Perşembe günü yoğun kar yağışının ardından cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmelerine göre cuma günü ise sıcaklık 1-5 derece civarında seyredecek.

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği de tahmin ediliyor.AKOM, pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı da uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak.

Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor.
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