AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor





KAR YAĞIŞI PERŞEMBE YOĞUNLAŞACAK





BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre pazartesi günüyle birlikte yeni bir soğuk hava dalgası gelecek.AKOM'un tahminlerine göre önümüzde hafta kar yağacak. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor.Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir. Perşembe günü yoğun kar yağışının ardından cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor.Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmelerine göre cuma günü ise sıcaklık 1-5 derece civarında seyredecek.Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği de tahmin ediliyor.AKOM, pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı da uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak.Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor.