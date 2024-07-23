Samanyolu Haber /Gündem / AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor! /23 Temmuz 2024 11:23

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için sağanak geçişleri uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, 28 derece civarında hava sıcaklığının yaşandığı kentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesinin beklendiği, öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

SICAK HAVA ETKİSİNİ AZALTACAK

Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların, geçen iki haftadan beri yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.

5 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, kentte sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.
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