Samanyolu Haber /Gündem / AKOM'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi /20 Haziran 2022 20:22

AKOM'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi

Şehirde gece saatlerinden sabaha kadar yaşanması beklenen sağnak yağış nedeniyle AKOM yönetimi tarafından İstanbulluların uyarıldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

İstanbul'da bu gece yarısından (00.00) itibaren yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın sabah 10.00'a kadar etkili olabileceği duyurulurken İstanbullular ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), meteorolojik uyarı yayımladı.

AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile (00:00) ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerine (10:00) kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKOM'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi Sonraki Haber >>

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:40:18