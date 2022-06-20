AKOM'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi

İstanbul'da bu gece yarısından (00.00) itibaren yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın sabah 10.00'a kadar etkili olabileceği duyurulurken İstanbullular ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), meteorolojik uyarı yayımladı.



AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile (00:00) ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerine (10:00) kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.