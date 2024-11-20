AKOM'dan kritik uyarı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.





MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın bölgede (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerelde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağının tahmin edildiği bildirildi.MGM Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için bugün ve yarın kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, rüzgarın, bugün, akşam saatlerinden itibaren bölgede (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği öngörülüyor.