AKOM'dan 'kuvvetli kar sağanakları' uyarısı





METEOROLOJİ'DEN UYARI





TÜM İLÇELERDE KAR VAR

İstanbul bugünden itibaren karlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışının Cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'da, belediye birimlerinin yanı sıra Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle olumsuz hava koşullarına karşı koordinasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi. İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının etkili olmaya başladığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji tahminlerine göre, yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.Açıklamada, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı, buzlanmaya karşı gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde tuzlama çalışmaları yapıldığı ifade edildi.Kar yağışına karşı Kuzey Marmara Otoyolu ekiplerinin 99 ton tuz, 22 ton solüsyon, ICA ekiplerinin 74 ton tuz, 26 ton solüsyon, 7 ton üre, İBB yol bakım ekiplerinin 65 ton tuz kullandığı vurgulanan açıklamada, şu ana kadar 462'si erkek, 76'sı kadın toplam 538 kişinin İBB tesislerinde misafir edildiğinin altı çizildi. Sokak hayvanlarının beslenmesi için de İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıttığı bildirildi.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise Cuma gününe kadar kar yağışının devam etmesi öngörülüyor.Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçuş iptal edildi. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat (yarın) tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’unun iptal edileceği de açıklandı.İstanbul'un tüm ilçelerinde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, ilçe ilçe beklenen kar yağışı raporunu geçtiğimiz günlerde paylaştı.İşte ilçe ilçe kar raporu...ADALAR: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluARNAVUTKÖY: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıATAŞEHİR: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıAVCILAR: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluAĞCILAR: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluBAŞAKŞEHİR: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıBAYRAMPAŞA: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluBEŞİKTAŞ: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluBEYKOZ: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıBEYLİZDÜZÜ: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıBEYOĞLU: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluBÜYÜKÇEKMECE: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluÇATALCA: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıÇEKMEKÖY: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıESENLER: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluESENYURT: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıEYÜP: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıFATİH: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluGAZİOSMANPAŞA: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıKADIKÖY: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluKAĞITHANE: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluKARTAL: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluKÜÇÜKÇEKMECE: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluMALTEPE: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluPENDİK: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluSANCAKTEPE: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıSARIYER: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluŞİLE: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıSİLİVRİ: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıŞİŞLİ: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluSULTANBEYLİ: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluSULTANGAZİ: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıTUZLA: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurluÜMRANİYE: 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlıÜSKÜDAR: 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu