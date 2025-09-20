Samanyolu Haber /Gündem / AKP, 100 liralık verginin 85’ini dar gelirliden aldı /20 Eylül 2025 14:33

AKP, 100 liralık verginin 85’ini dar gelirliden aldı

Türkiye’nin toplam verginin yüzde 85’ini dar gelirliler öderken, holding ve finans kurumları her 100 liralık verginin sadece 15 lirasını ödedi. AKP hükümeti, 2024 yılında 2 trilyondan fazla vergiyi 'istisna' ve 'muafiyet' diyerek şirketlerden almadı.

Ülkede 2025’in ilk 7 ayında ödenen vergilerin yüzde 85’i dar gelirlilerden elde edildi.  Devlet, 2023’te 1 trilyon 476 milyar lira, 2024’te ise 2 trilyon 210 milyar lirayı istisna ve muafiyet yoluyla kurumlardan almadı. Bu yıl vazgeçilecek tutar 3 trilyon lira olarak hesaplandı.

Karar’dan Mine Açar‘ın haberine göre dev cirolara sahip holding ve finans kuruluşlarının olduğu 1,2 milyon kurumlar vergisi mükellefinin 7 ayda ödediği vergi miktarı 455 bin lira.

Standart bir otomobil alan vatandaşın ödeyeceği vergi, benzin ve MTV hariç en az 750 bin lira.

Devletin ‘istisna ve muafiyet’ gerekçeli sildiği vergi miktarı 2024’te 2 trilyon 210 milyar. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre bu rakam 2025 için 3 trilyon lira olarak belirlendi.

Vergi uzmanları indirim ve muafiyet nedeniyle silinen borçlarla, bütçenin fazla vereceğine dikkat çekti.

Geçen yılın ilk 7 ayında 1 milyon 165 bin 695 kurumlar vergisi mükellefinin ödediği toplam vergi 480 milyar 178 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde 1 milyon 210 bin 519 kurumlar vergisi mükellefinin ödenen toplam vergi tutarı da 550 milyar 871 milyon lira oldu. 1,2 milyon kurumlar vergisi mükellefinin ödediği ortalama kurumlar vergisi de 7 aylık 455 bin lira olarak hesaplandı.
